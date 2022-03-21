傅崐萁遭檢舉賄選 國民黨考紀會：證據不足不懲處

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（中央社記者王承中台北21日電）國民黨中常委選舉爆發賄選疑雲，考紀會今天再度開會邀被檢舉人說明。考紀會主委李貴敏會後表示，中常委傅崐萁被檢舉賄選，經檢視所有證據，因證據不足，考紀會決定不予懲處。

國民黨5日中常委選舉，過程中換票、賄選傳聞不斷，黨主席朱立倫9日在中常會指示考紀會若2週內調查無結果，要將相關檢舉事證移送檢調單位調查。國民黨考紀會17日開會，有2件具名檢舉案成案，今天再度開會邀請被檢舉的相關人士到場釐清狀況，中常委 傅崐萁 傅崐萁小檔案 生日：民國51年5月8日

出生地：台中市

黨籍：無黨籍

學歷：國立花蓮高中、淡江大學交通管理學系、淡江大學中國大陸研究所、國立東華大學公共行政研究所、廣州暨南大學法學博士

經歷：2010-2018九連冠五星縣長、花蓮縣長（ 16、17屆）、立法委員（第5、6、7屆）、立法院全院聯席會主席、立法院親民黨團總召集人、立法院國防委員會召集人 看更多 關閉 也到場說明。

李貴敏會後接受媒體聯訪時表示，傅崐萁案由國民黨台北市議員徐巧芯檢舉，考紀會今天逐一把證據提出，包括匾額、醬油等，傅崐萁也說明，匾額與中常委選舉無關，而醬油則是花蓮縣長徐榛蔚贈送的過年禮品。

李貴敏指出，傅崐萁在說明時講得很明確，若有賄選、送禮，願意承擔黨紀處分，且依他的知名度，也不需要換票，如被查有換票行為，願意受最嚴厲的懲處。

李貴敏表示，傅崐萁案在今天檢視所有證據後，考紀會已做出決定，就是證據不足，不予懲處。

關於另一案，李貴敏表示，考紀會上週收到具名檢舉信件，但經調查，署名者卻表示他並未檢舉，已向警方報案遭冒名檢舉，所以必須等警察局釐清是否被冒名，因此今天無法做成決定。

媒體詢問是否會有證據要移送檢調？李貴敏指出，不能預設立場，若先預設立場就不是在調查整個經過，而只是想要達到特定目的，這不是考紀會的作風，還是要根據證據，不能冤枉任何人。

朱立倫指示的2週調查期限將至，李貴敏表示，一般檢調辦案時間正常是6到8個月，考紀會現在要擠壓在2週內完成，真的很趕，非常感謝所有願意與會說明的人，考紀會始終秉持勿枉勿縱態度。

她指出，如果大家對特定的人有特定的想法，她要拜託大家提出證據給考紀會，這樣才有正確的偵查方向；這不僅是為國民黨好，對台灣選舉風氣也都是好事。（編輯：謝佳珍）1110321