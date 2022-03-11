中常委換票賄選疑雲 趙少康：國民黨應自行清理門戶

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（中央社記者劉冠廷台北11日電）國民黨中常委選舉換票、賄選傳言不斷，黨主席朱立倫表示考紀會在兩週內若沒調查結果，就送檢調，但中廣董事長趙少康今天說，國民黨應自己清理門戶，不要交檢調，調查期間應凍結中常會。

國民黨中常委選舉日前落幕，期間選風敗壞，換票、賄選消息不斷，這也讓朱立倫在9日的中常會上明確表示，傳言中任何賄選情況，考紀會將主動積極查辦，這兩週若無具體結果，會將相關事證送交檢調單位，依相關法律偵辦。

趙少康今天上午與國民黨中央委員史碩仁召開記者會，趙少康說，國民黨自己的事查不清楚要送檢調，這茲事體大，且國民黨不是一直說檢調是綠營掌控，「送檢調不就是請鬼拿藥單嗎？」他認為國民黨應該自己查清楚，這不是不能查，國民黨要自己清理門戶，不要交給檢調。

趙少康表示，國民黨的中常委選舉有要點，參選人若沒遵守要點就應該取消參選資格，當選者要取消當選資格。當時選中央委員的時候就有60聯盟、40聯盟，選中常委時有14聯盟、12聯盟，而且名單他都有，黨中央怎麼可能沒有名單，難道非要檢調去要這名單。

趙少康強調，黨中央不會沒有換票聯盟名單，那就去認真辦，要求很簡單，就是參加聯盟的當選都不算。他更建議，國民黨要認真調查，調查期間要凍結中常會，由國民黨執政縣市長、立法院黨團三長來代行中常委職權，靜待調查結果；而調查結果出爐後是否重選中常委，由朱立倫自己決定。

史碩仁則說，當選中常委的國民黨立委傅崐萁就是60聯盟、14聯盟的成員，春節期間送禮，也列名在黨部的配票名單中，桃園市議長邱奕勝，被朱立倫任命為指定中常委，卻也列名在60聯盟之中。傅崐萁、邱奕勝如果是否違反選舉公約，朱立倫應調查清楚，若違反一定要做處分。

史碩仁表示，李貴敏身為不分區立委、考紀會主委，這次參選中常委期間未請假，讓考紀會形同虛設，而且還被列入黨部的配票名單中，李貴敏既為參選人，現在又要負責調查違規，他認為非常不妥，李貴敏應迴避並接受調查。（編輯：林淑媛）1110311