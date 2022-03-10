傅崐萁：從來沒有藍白合 白都是跟著綠的腳步

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（中央社記者劉冠廷台北10日電）藍白合議題，引發關注與討論，但身為國民黨中央選戰策略會報成員之一的立委傅崐萁今天說，從來就沒有藍白合，民眾黨都是跟著民進黨的腳步，只有需要國民黨幫忙時，才有所謂的站一起。

備戰年底地方選戰，前台北市長郝龍斌呼籲「藍白合」，但各方看法不一，國民黨內也普遍不看好。傅崐萁今天在接受網路節目專訪時也說，他從來就沒有發現藍白合，民眾黨都是跟著民進黨的腳步，只有卡到自己的案子的時候，需要國民黨協助時，才有所謂的站在一起。

傅崐萁強調，從來就沒有所謂的藍白合，這是他在立法院深刻的體驗，藍白合都是媒體創造出來的，民眾黨主席柯文哲曾說沒有人比自己更墨綠，因此，墨綠就是墨綠，大家應該要記住。

談到年底地方選戰策略，傅崐萁則說，北北桃的提名，一定是等民進黨正式提名之後，國民黨才有可能去針對對戰組合，推出人選；過去國民黨縣市長提名時程約在5至8月，這次更不可能急，執政黨到現在在北北桃都還沒有出牌，表示在運籌帷幄，今年選戰精彩可期。

傅崐萁也說，國民黨在南台灣的縣市長人選沒有推不出來，只是在看時機點，因為台南民進黨現在還很熱鬧，國民黨目前就是靜待，讓子彈飛一飛，民進黨內部問題都還沒解決，國民黨不需要太急；國民黨各地表態的人很多，但國民黨這次推選將，絕對跟過去的做法不同，對於南台灣的選戰他深具信心，會很熱鬧。

此外，國民黨中常委選舉傳出選風敗壞的狀況，新北市長侯友宜、國民黨立委蔣萬安都出面高喊改革，黨主席朱立倫則展現調查黨內選舉是否有賄選的決心，要求考紀會積極偵辦，若無具體結果，會將相關事證送交檢調單位。

傅崐萁對此表示，朱立倫說得很好，就查清楚，但不是講話大聲的贏，歷屆國民黨中常委有9成都是同一批人，若說有很特殊的情況，那就盡量去查，不要客氣，繪聲繪影、指鹿為馬是社會常態，有證據就拿出來。（編輯：翟思嘉）1110310