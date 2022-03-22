馬紹爾總統訪台 馬國國會通過挺台決議案

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（中央社記者黃雅詩台北22日電）友邦馬紹爾群島共和國國會18日通過友台決議案，支持台灣參與聯合國、世界衛生組織、國際民航組織、國際刑警組織、聯合國氣候變化綱要公約等國際組織及活動，並深切感謝台灣人民及政府給予馬國堅定支持。

外交部發布新聞稿感謝馬國通過這項決議案，是由馬國外貿部長粘瑞（Casten Nemra）領銜提出，獲得馬國朝野參議員的一致支持。馬國國會議長凱迪（Kenneth Kedi）表示，為能在總統柯布亞（David Kabua）訪台前通過這項支持台馬雙邊關係的重要決議案，馬國國會特別於3月18日召開臨時會。

柯布亞於國會中呼籲朝野參議員支持簽署，以對長期堅定友邦台灣表達馬國的支持。柯布亞的友台發言立即獲得朝野參議員的正面回應，決議案於18日上午順利通過。

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決議文指出，馬國人民及政府重申對中華民國（台灣）人民及政府堅定支持的誠摯感謝。台灣作為馬國的真誠友邦，馬國呼籲聯合國立即採取行動，有效解決台灣2350萬人民遭不當排除在聯合國體系外的問題。

柯布亞昨天抵台進行首度國是訪問，並於今天會晤總統蔡英文時親自將友台決議文的正本遞交蔡總統，以彰顯對台灣的全力支持，對台馬雙邊關係具有重要意義。（編輯：林興盟）1110322