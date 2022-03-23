國土辦：111年累計13件國土安全通報

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（中央社記者游凱翔台北23日電）行政院國土安全辦公室今天表示，依規定，重大人為危安事件或導致關鍵基礎設施核心功能運作失效人為疏失案件，相關單位應通報國土辦，今年迄今，人為危安事件及設施維護運作事件，共13件情資及預警訊息。

立法院外交及國防委員會明天邀請國家安全局、國防部、外交部、大陸委員會、行政院國土安全辦公室等單位，以「東亞最新地緣政治情勢與國家安全及相關應變準備工作」為題專案報告，並備質詢，各部會所撰寫的書面報告今天傍晚已送抵各立法委員辦公室。

行政院國土安全辦公室在報告中指出，北京持續在經濟、軍事、科技等眾多領域挑戰美國，尋求擴張全球影響力，並藉外交、經濟和軍事壓力，企圖迫使周邊國家及地區屈從其領土主張，特別是向台灣施壓。

國土辦表示，台灣持續面臨中國促統壓力，包括利用俄羅斯侵犯烏克蘭主權事件進行假訊息認知作戰，以及對台複合式網路攻擊等。

針對國土安全相關應變整備工作情形，國土辦指出，關鍵基礎設施攸關經濟發展、民生利益及政府運作，面對犯罪態樣日新月異、地緣政治對峙情勢升高，加上國際不乏敵對勢力透過滲透、入侵對手關鍵基礎設施作為破壞作戰能力手段，關鍵基礎設施安全防護已成各國國土安全工作重點。

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國土辦提到，依據「國土安全緊急通報作業規定」，針對重大人為危安事件、恐怖活動或導致關鍵基礎設施核心功能運作失效的人為疏失事件，相關主管機關應通報國土安全辦公室，並同步通報國家安全局。

統計近期國土安全通報事件，民國110年人為危安事件及設施維護運作事件共51件情資與預警訊息；今年迄今，人為危安事件及設施維護運作事件共13件情資與預警訊息。（編輯：林興盟）1110323