隨特戰456公里大行軍 軍事訓練役男自願延後退伍

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（中央社記者游凱翔新竹25日電）陸軍特戰官兵近日執行18天、總長456公里行軍，並首次將4個月的軍事訓練役納入，其中二兵甯尚祺原本31日將退伍，為行軍自願延後退伍，他強調，到特戰不僅提升戰技，若國家有難他一定挺身而出。

國防部實施4個月軍事訓練役制度後，曾實施役男下部隊制度，但民國107年起又改成僅接受入伍訓和專長訓即可，不用下部隊。去年9月國軍再度調整政策，恢復軍事訓練役役男完成5週入伍訓練後就分發本、外島部隊，實施11週下部隊，以熟悉部隊運作與戰備整備，達「常後一體、訓戰合一」目標。

為強化特戰戰力，陸軍特種作戰指揮部特戰第五營於15日至4月1日（18天），執行今年上半年「戰術任務訓練（行軍）」，全程橫跨新北、桃、竹、苗4個縣市、23鄉鎮，共456公里，今天進入第10天、累計234公里，並於新竹坑子口靶場進行小部隊特種作戰訓練。

特別的是，此次行軍首度納入役期為期4個月的軍事訓練役男。

陸軍指出，軍事訓練役男與所有志願役官兵一起頂烈日、承受大雨濕冷天候，共同執行各項訓練，其中二兵甯尚祺原本將在31日退役，卻因珍惜同連弟兄姊妹情誼，自願完成行軍後再離營，相當難能可貴。

甯尚祺接受媒體訪問時指出，此次很幸運分配到特戰部隊，恰巧在這4個月服役期間遇到行軍，這是他人生中相當特別的體驗，雖內心充滿緊張，但也帶著許多期待，畢竟這種經驗在他這一生當中，就只有這麼一次，因此選擇延後退伍。

媒體詢問，新訓結束抽籤抽到下部隊的單位為特戰時，心裡感受為何。他表示，抽到特戰「感覺比較操一點」，且跟新訓相比，體能訓練更精實。

由於外界關注義務役期是否要延長，甯尚祺認為，他對此沒意見，但訓練本身精實與否才是重點，而他到特戰後學到很多，且戰鬥技能也有所提升，對於能完整參與這項任務，他感到非常有意義。

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媒體關切，由於軍事訓練役男並無特戰認證，訓練科目與志願役官兵的差異為何。特五營長廖品昇中校受訪指出，軍事訓練役男訓練包括基本射擊、步槍及機槍訓練，在高強度演練部分，則以隨隊觀摩方式執行，且他對役男們表現「充滿信心」，完全沒有造成負擔。

軍方人士事後告訴中央社記者，軍事訓練役男若無身體不適，均會隨志願役官兵走完全程456公里。（編輯：林興盟）1110325