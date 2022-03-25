民進黨屏東鄉鎮市長初選 19人完成登記

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣25日電）民進黨屏東縣第4、5類公職人員領表、登記今天截止，鄉鎮市長部分共有19人完成登記，其中，受矚目的屏東市長，只有上屆競選失利的前縣議員李清聖1人登記。

登記參與鄉鎮市長初選的有屏東市李清聖、九如鄉藍聰信、高樹鄉楊秀文、鹽埔鄉呂家萱、長治鄉黃志仁、萬丹鄉簡天屏與李麗卿、新園鄉方冠丁、竹田鄉吳振中、內埔鄉鍾慶鎮與沈商嶽、萬巒鄉林國順、潮州鎮蔡恭泰、東港鎮林漢丑、佳冬鄉林秋谷、林邊鄉鄭慶堂、枋寮鄉林文央、車城鄉吳鴻昌、恆春鎮陳文弘。

19人中，鹽埔鄉呂家萱、萬巒鄉林國順、內埔鄉鍾慶鎮、新園鄉方冠丁、恆春鎮陳文弘為競選連任。

由於屏東市一直都是藍營執政，民進黨久攻不下，而2任國民黨屏東市長都因貪污罪停職，原本傳出農田水利署屏東管理處長黃信茗也有意參與民進黨內屏東市長初選，屏東市長的登記備受矚目，最後黃信茗沒有登記，禮讓李清聖。

目前擔任屏東縣政府工業策進會總幹事的前縣議員李清聖，這屆和國民黨林恊松競選時失利，他在記者聯訪時表示，這屆遇到「韓（指韓國瑜）流」失利，從那裡跌倒，就從那裡爬起來。

縣黨部表示，3月底前將召開執委會審議登記參選人名冊及議決辦理初選選區，預計5月完成初選，6月前完成提名作業，送交中央核覆。（編輯：黃世雅）1110325