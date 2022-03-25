北韓試射洲際飛彈 外交部譴責破壞區域穩定

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（中央社記者黃雅詩台北25日電）外交部今天針對北韓昨天試射洲際彈道飛彈一事，表達強烈譴責。外交部認為北韓此舉是違反國際禁令及破壞區域穩定的軍事挑釁舉動。

外交部今晚發布新聞稿指出，北韓昨天下午從平壤順安機場向東部海域發射洲際彈道飛彈。這是北韓自今年1月起的第12次武力挑釁，也是北韓自2017年11月試射「火星15型」洲際彈道飛彈後，再次進行洲際彈道飛彈試射。外交部對此違反國際禁令及破壞區域穩定的軍事挑釁舉動，表示強烈譴責。

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外交部指出，台灣政府將持續密切關注北韓飛彈試射舉動及其對區域情勢可能產生的衝擊，台灣身為印太區域成員，樂願配合國際社會，並與理念相近國家合作，共同促進韓半島在內的區域和平穩定，維護以規則為基礎的國際秩序。

北韓昨天下午約2時34分向東部海域發射一枚長程飛彈，根據南韓合同參謀本部與美方分析相關數據，推測為洲際彈道飛彈級，可能是最新型的火星-17飛彈。南韓總統文在寅隨後親自主持國家安全保障會議（NSC），強烈譴責北韓領導人金正恩自行打破與國際社會的約定。（編輯：林興盟）1110325