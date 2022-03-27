民進黨：混淆公投和修憲複決 國民黨反改革

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（中央社記者葉素萍台北27日電）民進黨發言人謝佩芬今天說，國民黨主席朱立倫混淆公投與修憲複決兩種不同公民權行使，企圖擾亂視聽，反對修憲複決與大選合併舉行，再度顯露國民黨反改革的真面目以及害怕年輕人參與公共事務。

國民黨主席朱立倫今天表示，民進黨過去強力主張公投不能綁大選，現又支持修憲公民複決綁大選，呼籲民進黨不要政治算計；既然台灣民意已決定公投不能綁大選，就應遵照民意，他建議另找時間進行修憲公民複決。

謝佩芬今天透過新聞稿回應指出，民進黨尊重選務機關對於選務時程的安排，但朱立倫混淆公投與修憲複決兩種不同公民權行使，企圖擾亂視聽，反對修憲複決與大選合併舉行，再度顯露國民黨反改革的真面目以及害怕年輕人參與公共事務。

謝佩芬強調，公投與修憲複決是本質完全不同的公民權行使，除了決定的事項本質上有所不同，其成案與通過的門檻更是天差地遠。

她指出，公投案通過門檻，是有效同意票達全國、直轄市、縣市投票權人總數1/4以上，即可通過；而修憲案必須要兩階段同意，第一階段需要「立法委員3/4出席」、「出席委員3/4決議」，才能交付第二階段「公民複決」，必須「有效同意票過選舉人總額之半數」，修憲案才能真正通過。

謝佩芬表示，18歲公民權獲得立法院3/4以上立委同意通過，代表此議題獲得高度朝野高度；呼籲朱立倫和國民黨，對於18公民權修憲應順應世界潮流，不要阻礙年輕人參與公共事務，害怕年輕人行使公民權。（編輯：林克倫）1110327