英系立委串聯 盼提高村里長事務補助費至5萬元

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（中央社記者王揚宇台北28日電）民進黨立委陳明文等英系立委今天說，立法院內政委員會30日將審查地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例部分條文修正草案，期盼能將村里長每月新台幣4萬5000元的事務補助費，調整為5萬元。

立法院內政委員會將於30日併案審查朝野立委所提地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例部分條文修正草案，共有24個版本。

對此，陳明文、羅致政、王美惠等英系立委今天在臉書發文串聯；陳明文說，村里長的事務補助費21年未調整，村里長每月4萬5000元事務補助費，實際上來說往往入不敷出，常常要尋求各方資源或自掏腰包。

陳明文表示，因此他跟多位立委一同針對「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」正式提出修正法案，調整事務補助費至5萬元，30日就會在內政委員會排審，希望可以順利出委員會，再進入院會。

羅致政說，立法院內政委員會30日將審查由他跟多位立委所共同提出，將村里長事務補助費由現行4萬5000元調高至5萬元的法律修正案，他會全力爭取朝野立委支持，讓該案通過委員會審查，順利進入院會進行二、三讀，讓20餘年未調整的里長事務補助費進行合理調升，感謝第一線里長的辛苦付出。

王美惠指出，她長期在基層，最了解村里長的辛苦，村里長們總是24小時待命，為村里民解決大大小小的問題。希望透過這次調整，能夠讓村里長們有更多資源服務鄉里，推動各項工作也能更順利。（編輯：林興盟）1110328