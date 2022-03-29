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首頁 / 政治

內政部召開防疫長教育訓練 提醒警消民政落實勤教

2022/3/29 13:04（3/29 15:21 更新）
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內政部29日召開防疫長教育訓練會議，內政部次長陳宗彥說，提醒民政、警政、消防、移民、營建、役政、空勤等第一線工作人員出勤前，務必落實勤教工作，做好各項防護作業。（內政部提供）中央社記者陳俊華傳真 111年3月29日
內政部29日召開防疫長教育訓練會議，內政部次長陳宗彥說，提醒民政、警政、消防、移民、營建、役政、空勤等第一線工作人員出勤前，務必落實勤教工作，做好各項防護作業。（內政部提供）中央社記者陳俊華傳真 111年3月29日
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（中央社記者陳俊華台北29日電）內政部次長陳宗彥今天說，內政部肩負治安維護、緊急救難等工作，上午召開防疫長教育訓練會議，提醒民政、警政、消防、移民等第一線人員出勤前，務必落實勤教工作，做好各項防護作業。

基隆市警察局COVID-19群聚擴大，1名分局長和1名科長經採檢後，昨晚確診，這波疫情已有12名警局相關人員染疫。如有員警確診須隔離的單位，內政部已責由刑事局、保一總隊、基隆港警總隊優先調派警力支援。

內政部透過新聞稿表示，今天上午召開防疫長教育訓練會議，陳宗彥表示，這次會議主要強化各單位的防疫作為，並透過持續向員工宣導，讓防疫觀念內化於日常；當有員工確診時，務必主動與衛生單位聯絡，落實有效及誠實的疫調，快速掌握確診者及可能接觸者進行造冊。

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陳宗彥說，同時要適時啟動辦公分艙分流機制，迅速應處，確保人力運用彈性與內政服務不會中斷；提醒員工應保持生活規律，儘量減少不必要的社交活動，並多利用時間陪伴家人。

陳宗彥表示，內政部肩負國家治安維護、緊急救難及國土安全等重要工作，提醒民政、警政、消防、移民、營建、役政、空勤等第一線工作人員出勤前，務必落實勤教工作，做好各項防護作業，以確保員工及民眾安全、健康。（編輯：趙蔚蘭）1110329

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