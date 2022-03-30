亞利桑那州議員創台灣友誼連線 通過友台決議案

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（中央社記者林宏翰洛杉磯29日專電）美國亞利桑那州參眾議會28日通過共同決議案，支持台美洽簽經貿協定及台灣參與國際組織，參眾議會跨黨派的44名議員也成立「台灣友誼連線」。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處長黃敏境28日赴亞利桑那州，在州政府的行政大樓出席「台灣友誼連線」（Taiwan Friendship Caucus）成立大會。

亞利桑那州參議會30席、眾議會60席，各有22名議員成為「台灣友誼連線」的創始會員。

在州參議會中，多數黨的共和黨領袖格雷（Rick Gray）、少數黨的民主黨領袖李歐斯（Rebecca Rios）、議長范恩（Karen Fann）都加入挺台陣營。

眾議會加入台灣連線的議員同樣是兩黨都有，包括眾議會議長鮑爾斯（Russell Bowers）。

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亞利桑那州參眾議會串連挺台之後，美國各州議會已經有12個友台連線。黃敏境表示，台灣與亞利桑那州的互惠關係持續深化，台積電在亞利桑那州的120億美元投資，可以促進當地經濟，強化台美供應鏈合作。

成立大會結束後，黃敏境進入議會大廈，分別在參議會、眾議會的議場貴賓席見證參眾議會通過友台共同決議案，內容為「支持台美洽簽雙邊貿易協定，支持台灣有意義參與國際組織」。（編輯：陳惠珍）1110330

美國亞利桑那州參眾議會28日成立「台灣友誼連線」（Taiwan Friendship Caucus）共有44名州參眾議員加入，駐洛杉磯辦事處長黃敏境（中）出席成立大會。（駐洛杉磯辦事處提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真 111年3月30日