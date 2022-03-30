政院擬修法 農會賄選最重關7年罰千萬

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（中央社記者賴于榛台北30日電）行政院會明天擬通過農會法部分條文修正草案，未來農會選舉賄選者將從原本處3年以下有期徒刑提高為3年以上、7年以下，罰金從新台幣9萬元提高到100萬元以上、1000萬元以下。

為杜絕農會選舉賄選歪風，農委會提出「農會法部分條文修正草案」，預計於明天行政院會討論通過。

現行農會法規範，農會選舉有要求、期約或收受財物或其他不正利益等行為者，處3年以下有期徒刑，得併科9萬元以下罰金。

行政院官員晚間告訴中央社記者，草案除將刑責提高為處3年以上、7年以下有期徒刑，且併科100萬元以上、1000萬元以下罰金；另外，預備犯者，處1年以下有期徒刑。

農委會原先針對農會選舉訴訟，盼速審速決，避免法院審結時選任人員任期已結束，不過，行政院官員說，此項修法涉及司法院職權，避免影響其他修法進度，這次先不處理。

此外，行政院會明天也將討論通過「引渡法」修正草案，行政院官員說，引渡法逾40年未修訂，這次按照世界各國作法調整相關法規。

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官員說，草案包含第1章「總則」、第2章「外國向我國請求引渡」、第3章「我國向外國請求引渡」，以及第4章「附則」。

行政院官員表示，草案增訂立法目的、相關定義及互惠原則，以及增訂簡化引渡審查程序、辯護依賴權及受通譯協助權；增訂引渡羈押、緊急引渡等相關程序；另也增訂向外國提出引渡請求的路徑與程序，以及相關引渡羈押補償事宜。（編輯：謝佳珍）1110330