人權會籲修法禁家內體罰 政院：持續蒐集意見

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北2日電）國家人權委員會昨天指出，兒少在家受虐比例高，呼籲修法禁止家內體罰。政院今天表示，是否修法明定，相關部會將持續蒐集各界意見；目前父母雖有子女教養權，仍不能違反禁止身心虐待的規定。

國家人權委員會昨天舉行發表會，公布兒童權利公約（CRC）第2次國家報告獨立評估意見，內容提及，2020年兒少受虐人數達1萬2610人，創近5年新高，其中又以家內受虐比例最高，建議政府參考日韓禁止家內體罰，就民法1084條、1085條攸關父母管教部分修法進行社會溝通，盡早降低學齡前兒童遭虐待問題。

行政院發言人羅秉成對中央社記者表示，現行兒童及少年福利與權益保障法第49條禁止對兒童身心虐待，雖未明文規定禁止體罰，但如果有對兒少施以體罰，致造成其身心傷害，視個案情節可能構成違法的要件。

羅秉成說，至於是否要如教育基本法第8條明文禁止體罰，涉及民法1085條的父母教養權範圍界定，將由衛福部、法務部等相關部會持續蒐集各界意見加以檢討評估。

但他也強調，即使目前父母有教養權，仍然不能違反禁止身心虐待的規定。（編輯：郭無患）1110402