力拚兼顧小孩與工作 三明治民代甘苦多

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被視為台北市長選舉熱門人選的國民黨立委蔣萬安，2021年才剛升格二寶爸，家中現在有小學五年級的大寶，以及才滿8個月的二寶。他說，大兒子也常參加他的行程，包括與社福團體的訪談、一起上Podcast訪談，有些親子、軟性的活動，也會一起參加。（蔣萬安辦公室提供）中央社記者蘇龍麒傳真 111年4月4日

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（中央社記者王揚宇、蘇龍麒台北4日電）民代生活總是行程滿滿，但是遇到有小小孩的民代，怎麼兼顧家庭與工作就是兩難。新北市議員江怡臻有兩個小小孩，為了兼顧家庭與工作，就曾帶著小孩跑行程，一手抱小孩、一手拿麥克風致詞。

被視為台北市長選舉熱門人選的國民黨立委蔣萬安，2021年才剛升格二寶爸，家中現在有小學五年級的大寶，以及才滿8個月的二寶。他說，大兒子也常參加他的行程，包括與社福團體的訪談、一起上Podcast訪談，有些親子、軟性的活動，也會一起參加。

在忙碌的工作步調與家庭之間，蔣萬安堅持假日一定要排出1到2小時空檔，陪大寶讀書、運動放電；有時結束行程回家，很晚才吃晚餐，兒子喜歡一同坐上餐桌聊天，蔣萬安笑說，「其實我還是常常跟兒子一起吃飯，只是他吃的是宵夜，我吃的是晚餐」。若遇上選舉太忙，返家已經深夜，蔣萬安會留下字條，為兒子加油打氣。

蔣萬安過去還會一早自己開車送大寶上學，再趕到立法院開會，路途中與兒子聊聊學校生活，成為父子倆珍貴的談心時段。現在有了二寶，返家仍會抓緊時間幫二寶洗澡、哄睡，重溫奶爸角色，常常要到凌晨，才能坐下來處理手邊的工作。

2018年投入議員選戰，江怡臻都是懷孕跑行程，當選那一刻已經懷孕7個月，當初拚選戰雖苦，但後續小孩與工作的兼顧，才是一大難題。

江怡臻目前有兩個小小孩，一個2歲，一個3歲，是典型無後援家庭，仰賴托嬰中心和幼兒園，但接送、照顧、陪玩陪吃陪睡仍然占據生活中大部分的時間，每天完成家事和工作後，往往都已經是凌晨時分。

她常常學校一通電話來說小孩發燒，就得丟下選民、陳情人直衝學校，也曾因為照顧小孩與行程衝堂，只好帶著小孩出席各種餐敘、活動，甚至一手抱小孩、一手拿著麥克風講話，類似情況直到疫情蔓延後才暫停。

疫情期間，江怡臻轉向在家線上服務選民，但因為一直用手機，小孩有時會生氣，揮手直接把手機打掉，要她講故事給他們聽、陪他們玩，民代與媽媽間角色的拿捏真的不容易。她感嘆地說，「爸媽不忙碌是小孩應有的權益」。

前立委洪慈庸、與投入新北市議員選戰的前台中市新聞局長卓冠廷也育有一女「小鹿」，洪慈庸當時在立法院大著肚子工作、質詢到產前最後一天，坐完月子後也是第一天就安排記者會。卓冠廷表示，兩人都工作非常忙碌，因此從一開始非常清楚，養小孩是夫妻同心團隊作戰。

卓冠廷表示，現在自己回到家鄉投入選戰，但跟家人約定好，每週一定要排出一天專心地陪伴女兒。卓冠廷也分享，常唸繪本或故事書給小鹿聽，但小鹿常常直接睡著，最近開始教她英文單字，她反而異常有興趣。

卓冠廷表示，女兒出生之後，他和洪慈庸的目標就是為了下一代打造更好更友善的社會，也相信和女兒一同來到世界的新新世代，未來一定也會努力讓台灣更進步。

新手爸爸、民進黨立委莊競程談起1歲6個月大的兒子，臉上滿是笑容及幸福感。他說，平常是老婆照顧孩子，自己則負責顧「睡覺時間」，因為他比較淺眠，兒子睡在他們夫妻倆中間，常會滾來滾去。

台中、台北兩頭跑，對睡眠不足的莊競程來說，體力成一大考驗，但他看著兒子一天天的長大，心中滿是安慰。他說，儘管工作很累，但看到睡在身旁的孩子，還是會想摸摸他，那種純真感很療癒、紓壓，一切辛苦都值得。

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新北市議員劉美芳也有一對5歲的雙胞胎女兒，她說，有次學校校內教學觀摩，因為有重大行程沒參加，後來小女兒回家後就問今天為什麼沒有看到媽媽，只有爸爸來，讓她啞口無言，看著小朋友失落的臉難免心裡也有些不捨；過幾天換大女兒校內觀摩準時到了，結果又被小女兒質疑為什麼姊姊表演，媽媽就不用上班。

劉美芳說，小朋友的童言童語有的時候，真的讓人有點招架不住，只能盡量找假日空檔，陪小孩去百貨遊樂場或公園玩遊樂設施。（編輯：趙蔚蘭）1100404