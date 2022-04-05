各黨發言人投入議員選戰 高曝光度成最大優勢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇、王承中、蘇龍麒台北5日電）各政黨發言人走向年輕化，許多發言人紛紛投入今年底議員選戰。發言人擁有高曝光度的光環，但空戰優勢能否轉換成選票，是發言人參選的一大隱憂。

年底議員選戰，發言人參戰者眾多，國民黨有發言人黃子哲參選台北市議員、文傳會主委凌濤參選桃園市議員，台灣民眾黨有張清俊參選桃園市議員，民進黨也有蘇貞昌2018年參選新北市長時的發言人黃韋鈞，前台中市政府發言人卓冠廷參選新北市議員，時代力量則有前發言人陳志明參選台北市議員。

歷任國民黨三任黨主席的文傳會副主委、爭取參選台北市士林北投區議員的黃子哲告訴中央社記者，擔任黨發言人的角色，對外代表黨發言，優勢是容易受到大眾的關注，對於提升知名度有幫助，尤其在初選階段，電話民調基本上就是知名度的較量。

民眾黨發言人張清俊說，發言人一定程度地代表該政黨，讓支持者對參選人，比較容易出現認同感，進而投票給你，就知名度來說，是有相對優勢的。

過去擔任台中新聞局長時也兼任台中市政府發言人的卓冠廷表示，發言人必須一直處在備戰狀態，因為隨時會有議題攻防的需求，要快速搜集並反覆驗證資料，再自己消化完畢，用易懂的方式呈現給民眾。

他說，因為過去擔任發言人和新聞局長的歷練，讓自己在投入第一線選舉時更能適應選舉的快速節奏，在與選民溝通分享自己的政策理念時也更加順暢。

黃韋鈞接受中央社記者訪問時表示，擔任過發言人，對他這次選舉有很大的幫助；從媒體角度來說，因為擔任過發言人工作，接受過訓練，可以比一般人更快速地在鏡頭前，完整、有條理的說明想法、傳達訊息，對於市政等各項議題，更能馬上進入狀況。

曾經擔任新北市政府副發言人、現任國民黨發言人的新北市議員江怡臻是過來人。她說，政黨或政府發言人出來選舉，最大的優勢就是了解市府、政黨的運作機制，這樣的經驗可以更知道民眾要的是甚麼，同時能夠運用政府的資源替人民解決問題，在政見的提出上很有優勢。

但江怡臻也說，媒體聲量不等同地方知名度，參選人仍需要大量與人群接觸，並結合過往經驗，把大家的需求轉化為市政想法，才有可能獲得支持。

陳志明也說，擔任發言人後養成嚴謹、踏實的性格，這讓他在論述政策和公共議題上比較拘謹，可能對一些喜歡看爆炸性政治言論，或是把政治看成娛樂新聞的民眾，「我的方式可能比較沒有娛樂性」。

黃子哲也指出，既然擔任黨職，尤其是黨對外的主要窗口，無論好壞也必須概括承受。或許會因為代表黨對外發言，而成為眾矢之的。

張清俊也點出發言人參選的劣勢，他說，因為長期打空戰，在選戰中過度依賴空氣票，且陸戰組織部分相對不夠熟悉，發言人的知名度能否轉換成實質選票，有待努力。（編輯：翟思嘉）1110405