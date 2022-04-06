藍營議員勸進參選高市長 李四川：真的沒意願

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（中央社記者蔡孟妤高雄6日電）高市議會國民黨團總召童燕珍上午與幾名黨籍議員北上拜會前高市副市長李四川，下午會見黨主席朱立倫，盼勸進李四川參選市長，也促黨中央盡快推人選。不過李四川說，他沒有參選意願。

童燕珍與黨籍議員陳美雅等人今天上午搭高鐵北上拜會李四川，下午與朱立倫會面。童燕珍接受媒體訪問表示，此行是拜託李四川能慎重考慮參選高雄市長，李四川在副市長任內有很多建樹，政績有目共睹，也是目前最適合的參選人選。

童燕珍說，黨團在做最後努力，非常希望李四川能參選市長，但如果李四川有別的想法，也希望能讓大家了解，或是給大家一些寶貴意見。童燕珍也坦言，距離年底選舉時間已不多，市長人選還不確定，對議員選舉也會有影響。

陳美雅也說，希望黨中央重視高雄布局及未來要推出的市長人選，盡快決定強棒，讓市民看見。「趕快定奪，才能穩定軍心，讓讓所有議員團結齊力，打贏選戰」。

陳美雅也認為李四川是最佳市長人選，希望跟李會面討論。不過李四川此前已多次表達無意參選，今天李四川接受中央社記者訪問時再度重申「真的沒有意願」。

此外，國民黨高市前鎮、小港區議員陳麗娜將交棒幕僚呂謦煒參選，呂謦煒接受中央社記者訪問表示，陳麗娜將不連任，而他會在陳麗娜的鼓勵支持下，接棒參選前鎮、小港市議員。（編輯：黃世雅）1110406