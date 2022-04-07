府：一名導覽志工確診隔離中 正副總統健康狀況良好

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北7日電）總統府今天表示，一名導覽志工與友人從事體育活動，友人3日確診後，該名志工同日進行PCR篩檢並確診，收假後未進總統府服務，目前無症狀隔離中。初步研判對總統府員工及志工應無風險。正副總統健康狀況良好，請各界放心。

關於媒體詢問總統府是否有員工確診一事，總統府發言人張惇涵晚間表示，總統府有一名導覽志工在連假期間的4月2日，曾與友人從事體育活動，這名友人於4月3日因身體不適篩檢確診，該名志工得知訊息後，也於同日進行PCR篩檢並確診。

張惇涵說，該名志工在第一時間回報總統府，在收假後就沒有進總統府服務，目前無症狀進行隔離中。由於該名志工與確診者在連假前都無接觸史，初步研判對總統府員工及志工應無風險。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

張惇涵表示，這次連假上班日前，總統府鼓勵員工主動進行快篩並進行回報，目前總統府所有員工並無確診案例。然而，面對近日疫情變化，總統府仍依照中央流行疫情指揮中心指引，持續貫徹各項防疫措施，並落實員工與確診者足跡重疊者的健康狀況追蹤。

張惇涵說，總統及副總統則由醫療團隊嚴密掌握健康狀況，目前總統及副總統健康狀況皆良好，請各界放心。（編輯：蘇志宗）1110407