綠營屏縣長初選落幕 「小米姐姐」溫暖、專業勝出

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民進黨屏東縣長初選，民調結果7日出爐，最後由立委周春米勝出。周春米打著「小米姐姐」親切稱號，以溫暖、專業形象，代表民進黨出線，將挑戰「屏東第一位女縣長」。中央社記者李卉婷攝 111年4月7日

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（中央社記者李卉婷屏東縣7日電）民進黨屏東縣長初選，黨中央今天公布民調結果，周春米以58.9支持度，勝過莊瑞雄51.6、鍾佳濱44.8；周春米打著「小米姐姐」親切稱號，以溫暖、專業形象，代表民進黨出線。

屏東縣是民進黨唯一進行縣長初選民調的縣市，黨內3立委周春米、莊瑞雄、鍾佳濱拚盡全力爭取出線，隨著初選民調結果今天出爐，由周春米出線落幕。

根據民進黨今天公布的民調，由中央黨部、典通、公信力等3家公司進行3600通電話初選民調，周春米以平均58.9支持度，勝過莊瑞雄51.6、鍾佳濱44.8，3人皆大勝國民黨對手蘇清泉。

回顧這場被稱為史上最激烈的屏東縣長初選，從現任屏東縣長潘孟安在公投說明會上公開表態「支持周春米接棒」，接著出現與國民黨地方派系結合的「與魔鬼共舞說」，3人為取得選民支持，甚至動用正副總統合成的競選看板，直到黨中央下令禁止使用選對會成員的照片，總統蔡英文更是說重話「如果回到2008年那種狀況，那我就是一個失敗的黨主席。」最終周春米以「不讓主席為難」自行拆下看板，選戰回歸地方主軸。

56歲的周春米畢業於台灣大學法律系，2屆民進黨不分區立委，曾是屏東地方法院法官後轉任律師，曾任蘇嘉全、潘孟安的法律顧問，這次代表民進黨出線之後，將挑戰「屏東第一位女縣長」，在激烈初選期間總是以溫暖、專業形象，打著「小米姐姐」的親切稱號，展現女性從政柔性特質。

這場初選之戰，3人無不卯足全力拚出線，因為屏東縣長期綠大於藍的優勢下，民進黨已執政25年，地方說法「初選過後就當選」，初選落幕後的大團結，也是民進黨內的考驗。（編輯：陳仁華）1110407