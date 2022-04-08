彭明敏辭世 綠委：承繼遺願讓台灣成為正常國家

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（中央社記者王揚宇台北8日電）前總統府資政彭明敏今天辭世，享耆壽98歲。對此，民進黨多位立委表示不捨、哀慟，也說前輩的遺願，他們會繼續努力，讓台灣成為完全正常化的國家。

民進黨立委管碧玲在臉書發文提到，彭明敏為了台灣，流離半生，寧願失去個人的幸福，用來追求台灣成為自由的國家，他為民主運動的奉獻是永恆的；「如果有一天台灣建國了，彭教授無疑是台灣國的開國先賢」。

民進黨立委許智傑接受媒體訪問指出，彭明敏是民主前輩，而且本來就是一個台灣、一個中國，互不隸屬，「前輩的遺願我們必須要繼續努力」，希望台灣可以早日加入聯合國，成為一個完全正常化的國家。

民進黨立委趙天麟指出，彭明敏是台獨運動的先行者，他在戒嚴時代提出的台灣人民自救宣言，雖然導致他流亡，但到現在仍擲地有聲，成為台灣邁向正常國家的重要文獻。

趙天麟指出，在1996年台灣第一次可以民選總統時，彭明敏是民進黨第一位總統候選人，當時他有幸成為青年軍種子精神、學生矩陣的隊長，至今仍感到如沐春風；彭明敏的過世令人感到不捨，但他的風範已成為大家永遠懷念的對象。

民進黨立委蔡適應表示，彭明敏在台灣政治發展史上是非常重要的人物，因為他過去撰寫的台灣自救宣言等，代表著台灣的自我覺醒，也代表台灣從過去中國的邊陲，走向台灣的自我主體性，這是非常重要的歷史轉折，對台灣民主化功不可沒。

民進黨立委羅致政接受中央社記者訪問時指出，彭明敏在台灣的民族主義運動發展及台灣民主運動的進程上，他的歷史性跟啟蒙者角色都非常重要。他相信，彭明敏在台灣歷史上已留下重要紀錄。

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民進黨立委江永昌表示，彭明敏作為爭取台灣的意識與理想的先行者之一，他的人生旅途就是台灣人為爭取台灣主權與民主自由奮鬥、打拚的寫照，他的一生都毅然承擔起這條路上所有的困難與障礙。

江永昌說，彭明敏深受眾人敬重，他與眾多替台灣前途努力的前輩一同打破了威權政府對台灣社會的禁錮。雖然彭明敏離開大家，但台灣人仍會繼續努力守護、維繫這得來不易的自由民主的生活方式。（編輯：翟思嘉）1110408