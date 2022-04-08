藍營桃園市長提名紛爭 趙少康：初選非毒蛇猛獸

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中廣董事長趙少康（左2）8日陪同台北市議員擬參選人曾獻瑩到國民黨台北市黨部登記參加黨內初選，對於黨內在桃園市長提名出現紛爭，趙少康說，不要把初選看成毒蛇猛獸，黨內競爭不是壞事，也不需要意氣用事。中央社記者劉冠廷攝 111年4月8日

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（中央社記者劉冠廷台北8日電）國民黨近日因桃園市長提名問題，引發討論，中廣董事長、戰鬥藍發起人趙少康今天說，不要把初選看成毒蛇猛獸，不要怕競爭，競爭不是壞事，不需要意氣用事。

台北市議員羅智強宣布參選桃園市長，但國民黨秘書長黃健庭卻說，在徵詢地方及參考民調後，基本上已排除羅智強的提名。

趙少康、國民黨前副主席郝龍斌、國民黨立委賴士葆上午陪同台北市議員擬參選人曾獻瑩到國民黨台北市黨部登記參加黨內初選。

對於桃園市長提名出現狀況，趙少康說，有情緒的話不要講，民進黨都還沒提名，國民黨不需急，能協調當然很好，若不能協調就初選，初選有很多方式，但也可以徵召，羅智強沒說一定要參選到底，態度很坦然。

趙少康說，大家要互相體諒，羅智強要體諒朱立倫當黨主席的壓力，大家都知道朱立倫想把桃園贏回來；朱立倫也要體諒羅智強背後有許多選民的壓力，不能說不選就不選。

趙少康認為，大家各退一步，時間還有，各自去努力，想辦法協調，若協調不成就初選，若黨中央認為羅智強民調很低，就給1、2個月讓大家去拚，這對國民黨與選情會是好事。

郝龍斌說，初選不是毒蛇猛獸，是凝聚支持者向心力且好造勢的場合，桃園目前不急著決定，應讓每個人各自去努力，凝聚向心力，並透過勤走基層了解狀況，將來透過大家都可接受的機制，產生人選、團結一致；沒有讓人可接受的機制，就沒辦法做到真正的團結。

此外，談到國民黨立委蔣萬安拋出中正紀念堂可升級成台灣建設紀念館，趙少康認為，可改成「反共園區」，因為故總統蔣介石最反共。

羅智強今天透過臉書拋出想搬家到桃園的想法，並請大家幫忙他找房子；他表示，買好家就當個通勤族，他也想從通勤族的視角，研擬他的「桃園通勤政見」。（編輯：謝佳珍）1110408