裴洛西結束隔離何時訪台 外交部：積極推動各項邀訪

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（中央社記者葉素萍台北12日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西將結束隔離，外交部發言人歐江安今天被詢及裴洛西是否仍計劃訪台時說，外交部跟駐美代表處一向積極推動各項邀訪工作，但對於個案洽邀進度，依據外交慣例，會在與洽邀對象討論後，在最適當時間對外說明。

日本富士新聞網（FNN）日前報導，裴洛西（Nancy Pelosi）將在10日訪問日本與首相岸田文雄會晤後，調整行程訪問台灣。但在這項消息傳出後不久，裴洛西於7日驗出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陽性反應，雖然沒有症狀，但由她率領的國會代表團亞洲行因此延後。

裴洛西11日透過官方推特宣布，再次檢測結果呈現陰性，12日將在國會主治醫師並依據美國疾病管制暨預防中心（CDC）指引，解除隔離。

外交部發言人歐江安今天在例行記者會被詢及裴洛西是否仍計劃訪台。歐江安指出，裴洛西確診後，外交部已請駐美代表處轉達台灣政府與人民的誠摯慰問，並祝福及早康復。

歐江安說，外交部看到裴洛西推文報平安，並且欣慰得知裴洛西目前都是採陰、無症狀、即將結束隔離，樂見裴洛西早日康復。

歐江安表示，至於外界關心裴洛西的亞洲相關行程，外交部跟駐美代表處一向積極推動各項邀訪工作，但對於個案洽邀的進度，通常依據外交慣例，會在與洽邀對象進行討論後，在最適當時間對外說明。（編輯：郭無患）1110412