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挺陳時中選台北市長 邱泰源：不關心接衛福部傳聞

2022/4/13 11:07（4/13 13:06 更新）
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外傳衛福部長陳時中7月後參選台北市長，醫師出身的民進黨立委邱泰源可能接任部長。邱泰源13日表示，不關心接任部長傳聞，他關心每個人是否扮演最重要角色，他並讚許陳時中適合擔任首長。圖為邱泰源現身立法院衛環委員會。中央社記者謝佳璋攝 111年4月13日
外傳衛福部長陳時中7月後參選台北市長，醫師出身的民進黨立委邱泰源可能接任部長。邱泰源13日表示，不關心接任部長傳聞，他關心每個人是否扮演最重要角色，他並讚許陳時中適合擔任首長。圖為邱泰源現身立法院衛環委員會。中央社記者謝佳璋攝 111年4月13日
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（中央社記者郭建伸台北13日電）外傳衛生福利部長陳時中7月後參選台北市長，醫師出身的民進黨立委邱泰源可能接任部長。邱泰源今天表示，不關心接任部長傳聞，他關心每個人是否扮演最重要角色，他並讚許陳時中適合擔任首長。

媒體人周玉蔻指民進黨7月提名陳時中參選台北市長後，衞福部長由民進黨不分區立委邱泰源接任，指揮中心指揮官由邱泰源兼任或由衛福部傳染病防治諮詢會預防接種小組（ACIP）召集人李秉穎主掌。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天處理衛生福利部主管公務預算解凍案，媒體詢問陳時中未來規劃。陳時中僅表示，這應該要問周玉蔻。

媒體追問，是否認為邱泰源適合擔任衛福部長。陳時中表示，他沒有想到這麼多。

邱泰源今天上午也現身衛環委員會，媒體詢問是否被徵詢過7月接任衛福部長。邱泰源表示，這不是他關心的事，他關心的是國家重要的議題，是不是每個人都準備好扮演最重要的角色。

邱泰源說，他是醫師公會的理事長也是衛環立委，最重要的是把台灣醫療量能結合，配合疫情指揮中心的政策，並密切照顧人民的健康，為醫療找出路、為人民謀幸福的工作。

媒體詢問，若有機會是否會在衛福部長位子做更多事。邱泰源說，任何一個職位都可以為人民來努力，他原來在台大醫院，做了30年醫學教育工作，希望培育的人才能好好照顧病人，希望所有民眾由生到死都能享有最好、最有尊嚴的治療。

是否支持陳時中參選台北市長。邱泰源說，當然，陳時中在防疫等各方面表現非常令人敬佩，是非常適合擔任首長的人選。

媒體詢問，總統蔡英文是否談過衛福部長位子。邱泰源表示，不要去談這個，做好防疫比較重要。

邱泰源說，蔡總統非常關心醫界與防疫，甚至親自視訊，疫情至今，蔡總統與醫界溝通非常通暢，且蔡總統近來提出新台灣模式，醫界一定配合蔡總統守住人民的健康。（編輯：謝佳珍）1110413

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