傳接疫情中心指揮官？李秉穎駁斥：沒這件事

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媒體人周玉蔻近日稱衛福部長陳時中7月辭官參選，中央流行疫情指揮中心指揮官可能由衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎（前）接任。李秉穎13日上午出席台灣兒童感染症醫學會衛教記者會時，駁斥此傳聞。中央社記者張茗喧攝 111年4月13日

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（中央社記者張茗喧台北13日電）傳衛福部長陳時中7月辭官參選，疫情指揮中心指揮官可能由ACIP召集人李秉穎接任。李秉穎今天駁斥，強調指揮官要有實務經驗和行政權，才能號令各部會共同防疫。

衛生福利部部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中過去2年多來因國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫有成，被外界視為投入年底縣市長選舉的民進黨熱門人選。

媒體人周玉蔻近日稱，民進黨7月提名陳時中參選台北市長後，衛福部長將由民進黨不分區立委邱泰源接任，指揮中心指揮官則可能由邱泰源兼任，或由衛福部傳染病防治諮詢會預防接種小組（ACIP）召集人李秉穎主掌。

李秉穎今天上午出席台灣兒童感染症醫學會HPV疫苗衛教記者會，會前被媒體問及是否接任指揮官，他駁斥根本沒有這件事，強調指揮官必須有行政權，才能叫得動各部會和各縣市配合防疫措施，因此先前才是由衛福部長兼任，不太可能隨便找一個人來當指揮官。

至於是否可能接任衛福部長，他笑稱：「可能下輩子看看，這輩子不想過那麼辛苦，當部長很辛苦的。」

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李秉穎進一步指出，指揮官人選必須具備2大要件，一是有實務經驗，熟悉2020年防疫以來的所有做法，有了這些經驗才會知道如何因應各種突發情形，例如疫苗採購、政策決策都是相當複雜的事；二是有足夠行政權，就如同作戰時的指揮官，號令所有部隊做事，才不會引發爭議。

李秉穎說，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳就是個不錯的人選，有豐富的實務經驗，但目前沒有行政權力是一大問題，也可以考慮由部長兼任並請有經驗的人輔助。（編輯：陳清芳）1110413