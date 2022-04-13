監院公布廉政專刊 立委蘇震清負債增加為3.3億元

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（中央社記者陳俊華台北13日電）監察院今天公布最新廉政專刊，無黨籍立委蘇震清負債新台幣3億3553萬餘元，較去年申報時的負債2億353萬餘元，又增加1億3200萬元債務，為週轉金及擔保債務。

監察院今天公布第185期「廉政專刊」，內有多位朝野立委的財產申報內容。

蘇震清擁有位在屏東的5筆土地及4筆建物，另信託3筆位在台東的土地；存款277萬7757元，有價證券總價額240萬2955元，保單7張累計已繳保費397萬3067元；債務3億3553萬4754元為週轉金及擔保債務。

國民黨立委李貴敏存款1298萬4837元，並申報包括6套鑽石飾品567萬元、6套珍珠飾品600萬元、5隻手錶150萬元、黃金971.36公克共111萬3178元，以及無法估價的寶玉飾品、古董傢俱、雕像、字畫等，總價額1433萬9386元。

李貴敏另有1000萬元債權，為艾登華股份有限公司的貸款；事業投資5700萬元，包括投資金典法律事務所5000萬元、金鼎立股份有限公司500萬元以及艾登華股份有限公司200萬元。

國民黨立委溫玉霞擁10筆位在台北市、新北市、嘉義縣及南非的土地與9筆建物，109年以800萬元購入勞斯萊斯汽車，存款492萬1799元、房貸2498萬4474元；另有16件鑽石、珍珠首飾550萬元、鑲鑽手錶67萬5000元、手錶22萬5000元。事業投資1億2260萬元。

國民黨立委林為洲擁24筆位在新竹縣市、新北市、苗栗縣、花蓮縣的土地，1筆新竹縣的建物。另外信託10筆新竹縣市的土地及1筆建物。存款51萬7523元，房貸3070萬9342元。

民進黨立委陳明文擁49筆位在嘉義縣市、台北市及台中市的土地以及16筆建物，存款968萬9723元、有價證券總價額889萬9102元、朱銘雕刻50萬元；累積已繳保險費2585萬227元、債權1550萬元、債務4333萬3880元。另有事業投資7560萬元。

民進黨立委賴惠員與配偶張志仁擁5筆位在台南市的土地及4筆建物；存款未達100萬元，因此空白。債務6239萬2148元為房貸及投資、事業投資1700萬元為張志仁診所及台大美容坊。

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時代力量立委邱顯智名下沒有房地產，1輛賓士汽車、1輛國瑞汽車，取得時間為101年、102年；存款176萬9942元、有價證券總價額34萬9780元。備註中也載明，邱顯智是雪谷南榕法律事務所新竹所負責人，因遵循律師法規定，中央民意代表不得執行律師職務，目前律師事務所停業。

台灣民眾黨立委蔡壁如擁1筆位在新北市永和的土地及1筆建物，1輛TOYOTA汽車；存款1302萬4506元、有價證券總價額255萬5484元；保單10張、累積已繳保險費1733萬7590元。（編輯：郭無患）1110413