林俊憲財產申報 曝再婚喜訊

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（中央社記者陳俊華台北23日電）監察院今天公布最新廉政專刊，被封為「赤貧立委」的民進黨立委洪申翰存款破新台幣百萬元。此外，民進黨立委林俊憲民國109年申報時配偶欄空白，被媒體披露已離婚，這次申報時配偶則為高婕寧。

對於再婚一事，林俊憲則以私人事務為由，不願多做回應。

監察院今天公布第184期「廉政專刊」，內有立法院長游錫堃、副院長蔡其昌，以及朝野立委的財產申報內容。

游錫堃擁3筆位在宜蘭羅東的土地及1筆建物、另信託位在台北市大安區的1筆土地及1筆建物，存款新台幣720萬4612元，較上次申報時的260萬8970元增加近460萬元；有價證券總價額39萬2450元。

蔡其昌擁1筆位在台中的土地及2筆建物，存款3417萬2911元，有價證券總價額2262萬4588元，另有8項藝術品及4項首飾總價額245萬元。

國民黨立委吳怡玎擁24筆在高雄的土地及1筆在英國倫敦的建物；110年時以149萬9000元購入1輛LEXUS汽車；存款1億1119萬2115元、有價證券總價額740萬7335元，包含10張台積電股票；從變動財產申報中，也可看出吳怡玎買賣台積電等股票，並將康友-KY全數賣出。

國民黨立委吳斯懷擁新北市樹林的2筆土地、6筆建物，存款379萬8490元、有價證券總價額349萬2856元；110年購入軍人儲蓄獎券3張，每張面額10萬元、共30萬元。

民進黨立委高嘉瑜擁1筆位在台北市內湖的土地及2筆建物，在110年6月取得價額共3200萬元，存款618萬7358元，債務2624萬元為房貸；有價證券總價額345萬5170元。

民進黨立委洪申翰曾因名下無房產、參選登記時存款僅23萬元、上任後首次申報翻倍為60萬9494元，還被媒體稱為「赤貧立委」，這次申報時存款已達106萬7396元。

另外，民進黨立委林俊憲109年申報時配偶欄空白，被媒體披露已與前妻李佳恩離婚。林俊憲這次申報時，配偶則為高婕寧，擁1筆位在台南安平的土地及1筆建物，存款1077萬278元、債務1990萬6175元為房貸；有價證券總價額54萬1470元。

台灣民眾黨立委高虹安名下沒有房地產，存款1201萬4437元。

時代力量立委王婉諭擁有3筆土地及7筆建物，都在台北市及新北市，存款828萬8197元、有價證券總價額85萬8761元；債務1567萬1439元為房貸。（編輯：蘇龍麒）1110323