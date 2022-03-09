財產申報 蘇貞昌存款1544萬唐鳳備註未持有比特幣

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（中央社記者賴于榛台北9日電）監察院今天公布最新一期廉政專刊，行政院長蘇貞昌存款為新台幣1544萬元，另有6筆儲蓄型保單，累積已繳逾千萬元；行政院政務委員唐鳳則於備註說明，自就職日起至申報日止，均未持有比特幣。

監察院今天公布第182期廉政專刊，公布總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、政務委員唐鳳、衛福部長陳時中等人的財產申報內容。

蘇貞昌與配偶詹秀齡持有5筆土地及1筆建物，其中4筆土地為耕地，另有5筆土地、3筆建物交付信託，皆與上次申報相同。

存款部分，2人共有新台幣1544萬3446元，較前次申報的2630萬6118元，減少約1086萬元，另有6筆儲蓄型保單，累積已繳1121萬33元；2人也各自新增400萬元的債權。

行政院副院長沈榮津與配偶沈陳明玉共有1筆土地2筆建物分別位於台北市與台南市，存款740萬397元、有價證券8萬1100元、11筆已繳1512萬812元的保單；另有位於台北市與台南市的12筆土地與1筆建物，以及11家上市櫃股票交付信託

政務委員唐鳳則有1筆位於新北市的土地與建物，存款34萬8080元、債務為1553萬4106元，用於購置不動產與週轉金。

唐鳳也於備註上說明，她自就職日起至申報日止，均未持有比特幣及其他中央銀行認定的高度投機式數位虛擬商品。她擬於今年開設虛擬通貨帳戶，是為開發運算系統做準備，並非理財之用。

政務委員鄧振中與配偶王美連有3筆土地、2筆建物都在台北市，存款為新台幣675萬4620元、7筆儲蓄型保單累積已繳655萬722元；另有1筆土地與建物，以及中華電股票交付信託。

政務委員黃致達與配偶陳怡婷有32筆土地分別在雙北與宜蘭，絕大多數為耕地，另有1筆建物在台北市，存款為332萬9501元、房貸43萬788元；2人尚有在宜蘭縣的19筆土地、2筆建物，以及4家上市櫃股票交付信託。

政務委員郭耀煌與配偶黃齡誼有1筆在台南市的土地與建物，存款296萬6162元、有價證券1752萬9355元、基金收益752萬9355元，還有1筆集合五年債336萬5669元，並有7筆累積繳納549萬734元的儲蓄型與投資型保單；另尚有1筆也是在台南市的土地與建物交付信託。

政務委員林萬億有15筆土地，存款為816萬8211元、10筆已繳1126萬85元的儲蓄型保單，另有1筆位於台北市的土地與建物交付信託。（編輯：蘇龍麒）1110309