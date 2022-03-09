財產申報蔡總統存款5564萬 賴清德房貸1681萬

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（中央社記者陳俊華台北9日電）監察院今天公布最新一期廉政專刊，總統蔡英文存款5564萬餘元，較上次申報增加約280萬元、選舉補助款則剩1.1億，另外繼承7筆土地。副總統賴清德則在台南安平買新房，房貸1681萬元。

監察院今天公布第182期廉政專刊，內有總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、外交部長吳釗燮、國防部長邱國正、衛福部長陳時中等人的財產申報內容。

蔡總統在110年11月1日的定期申報中，較109年的申報資料中，新增5筆位在台北市文山區、士林區、中山區及內湖區及2筆位在新北市板橋區的土地，另新增1筆在台北市中山區的建物，也是繼承得來。

蔡總統在備註欄中指出，母親在107年3月3日逝世，遺產繼承手續只完成不動產的9筆土地、1筆建物持分的公同共有登記，且是信託業承受有困難的不動產，而得免予信託；其餘遺產包含正中企業股份有限公司股票、金條、金飾等動產，仍在母親名下，尚未完成繼承分割分配手續。

另外，蔡總統信託4筆位於台北市松山區、大安區及新北市永和區的土地；以及信託2筆建物，分別位在台北市大安區、新北市永和區，都與上次申報時相同。

存款部份，蔡總統有新台幣5564萬9898元，較上次申報增加約280萬元。

蔡總統在備註欄中，載明委託律師在彰化銀行設立「蔡英文委託双榜法律事務所受託信託財產專戶」，由律師管理2020總統大選選票補助款，供支付競選經費不足款、捐助「小英教育基金會」、公益捐贈及其他業務需要等用途使用，截至110年11月1日，帳戶餘額1億1102萬9332元。

蔡總統持有的有價證券總價額新台幣413萬6370 元，為持有中正企業股份有限公司的股票41萬3637股。另以每個月9萬元將土地出租給東道有限公司、投資東道有限公司110萬元，都與上次申報時相同。

另外，蔡總統還擁有「洋蔥炒蛋到小英便當」及「英派：點亮台灣的這一哩路」2本書的著作權，價額無法估計，也與上次申報時相同。

根據中選會109年1月17日新聞稿指出，第15任總統、副總統選舉當選人蔡英文、賴清德獲得新台幣2億4510萬餘元的選舉補助款。

副總統賴清德與配偶吳玫如的申報內容中，在110年3月24日以2442萬買入1筆土地，同時以838萬元買入1筆建物，都位在台南市安平區；並在110年1月8日賣出位在台南市中西區的土地及建物。另有一輛汽車。

賴副總統存款152萬1152元，較上次申報時的644萬2060元減少約492萬元。另有債務1681萬234元為房貸。（編輯：趙蔚蘭）1110309