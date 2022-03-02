蔡英文賴清德蘇貞昌捐一個月所得 援助烏克蘭

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（中央社記者葉素萍、范正祥台北2日電）民進黨主席蔡英文今天說，外交部會公布由賑災基金會設立的援助烏克蘭捐款專戶，專戶成立後，她和副總統賴清德、行政院長蘇貞昌也將會分別捐出一個月所得。蔡英文希望民眾以及全體黨公職，能夠全力響應這項行動。

立法院晚間發布新聞稿指出，院長游錫堃今天宣布以個人身分，捐出一個月所得外，下午並召集立法院秘書長林志嘉等研商決定併同立法院名義共捐出新台幣100萬元，至財團法人賑災基金會的賑濟烏克蘭專戶。

立法院長游錫堃（右）2日宣布以個人身分，捐出一個月所得外，並召集立法院秘書長林志嘉（中）等研商決定併同立法院名義共捐出新台幣100萬元，至財團法人賑災基金會的賑濟烏克蘭專戶。（立法院提供）中央社記者范正祥傳真 111年3月2日

蔡英文今天在民進黨中執會前發表談話表示，剛才民進黨頒發了去年1218公投的「進步最有力」和「貢獻最有力」兩項獎項。她要再次感謝所有黨公職，在去年1218公投所做的努力，堅定捍衛執政的理想與政策，而台灣人民也向世界展現台灣走向世界的決心。

她說，1218公投的結果顯示，堅持理想、展現執政績效，全黨團結一致，就能夠得到人民的信任，再艱難的逆境，都挺得過去。

蔡英文表示，這陣子，全世界都在關注烏克蘭情勢。全世界都看到，烏克蘭人民挺身奮戰，保衛自己的國家、捍衛民主自由。烏克蘭人民的決心，讓世界動容，讓台灣人感同身受。

她說，抵抗侵略，自助人助。因為烏克蘭人民的團結意志，全球民主夥伴也更加緊密團結，支持烏克蘭的力量，也越來越強大。身為全球民主夥伴的一員，台灣沒有缺席，也全力支援烏克蘭。

蔡英文說，台灣除了參與國際社會對俄羅斯的經濟制裁外，也已經啟動對烏克蘭的人道救援行動。外交部會公布由賑災基金會設立的援助烏克蘭捐款專戶，專戶成立後，她和副總統賴清德、行政院長蘇貞昌也將會分別捐出一個月所得。

她表示，希望民眾以及全體黨公職能夠全力響應這項行動，堅定向全世界表達，台灣和烏克蘭站在一起，台灣和民主自由站在一起。

蔡英文說，當前國際情勢正在發生重大且迅速的變局，與此同時，全世界也高度關注台灣。今天上午，她在總統府接見了美國總統拜登派遣的跨黨派資深代表團，明天也要和美國前國務卿蓬佩奧見面。美國用實際行動，展現對民主台灣「堅若磐石」的支持；同時，全球的民主夥伴也紛紛發聲，力挺台灣。

她說，此時此刻，身處民主前緣的台灣，沒有不團結的本錢。無論面對如何嚴峻的挑戰，民主是唯一的選項，團結是我們唯一的方法；民進黨是執政黨，一定要更團結，要凝聚台灣的團結意志，確保國家主權，確保民主自由，確保防衛能力，確保得到更多的國際支持。

蔡英文表示，這是支持者的期待，也是台灣人民的託付。尤其在國際重大變局的此時此刻，她希望所有黨公職堅守責任，團結彼此、守護國家、壯大台灣。（編輯：蘇龍麒）1110302