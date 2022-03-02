國際技能組織制裁俄羅斯 常務理事之一來自台灣【獨家】

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（中央社記者吳欣紜台北2日電）俄羅斯入侵烏克蘭，國際技能組織昨天取消俄羅斯及白俄羅斯2022國際技能競賽參賽權等5項處分來制裁，這項決議由6名常務理事決定，其中1名來自台灣、為前勞動部次長林三貴。

國際技能組織（WorldSkills International，WSI）昨天發布最新通告，針對俄羅斯政府對烏克蘭使用暴力和大規模侵略行為，將實施5項制裁行為。

制裁行為包含取消俄羅斯及白俄羅斯參加2022年上海世界技能大賽的權利、原訂2023年在俄羅斯聖彼得堡舉行的2023歐洲技能大賽將另覓其他城市舉行、暫停俄羅斯及白俄羅斯的會員權益，包含參與境外國際技能組織與歐洲技能組織的技能競賽及活動。

這項通告由國際技能組織的6名常務理事做出共同決定，其中1名常務理事來自台灣、為前勞動部常務次長林三貴。

林三貴接受中央社記者訪問時指出，在決定出爐前48小時，6名常務理事密集開視訊會議討論，除掌握情勢也了解其他國際組織的做法，最後做出決定。

林三貴指出，俄羅斯、白俄羅斯及烏克蘭都是國際技能組織的會員國，這次做出制裁是因為俄羅斯及白俄羅斯違反了國際技能組織的行為道德準則，準則規定會員國間必須和平相處，國際技能組織主要目的是技能發展，但「沒有和平就無法推動技能教育」，因此俄羅斯及白俄羅斯明顯違反準則。

林三貴也提到，國際技能組織其實應有7名常務理事，1名為俄羅斯，但這次開會並沒有讓俄羅斯籍常務理事參與，而他身為國際技能組織的常務理事，也站在國際組織的立場做出這項決定。

做出這項決議的國際技能組織6名理事，包含來自英國籍的會長，其餘5人分別為奧地利籍、加拿大、法國、台灣以及香港。（編輯：張芷瑄）1110302