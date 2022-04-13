民進黨強化選戰攻防增5發言人 林靜儀黃世杰入列

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民主進步黨13日在中央黨部舉行新任發言人發布記者會，秘書長林錫耀（左4）率發言人謝佩芬（左起）、李妍慧、黃世杰、林靜儀、謝子涵、黃彩玲、周江杰出席亮相，備戰年底選舉。中央社記者裴禛攝 111年4月13日

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（中央社記者葉素萍台北13日電）民進黨秘書長林錫耀今天宣布發言人團隊新增5人，包括，立委林靜儀、立委黃世杰、新竹市議員李妍慧、秘書長特助謝子涵、專案辦公室成員黃彩玲。林錫耀說，今年有選舉，發言人陣容改組，強化選戰攻防戰力。

林錫耀下午召開記者會，宣布民進黨新增5位發言人，加上現任發言人客家部主任周江杰、國際部副主任謝佩芬，民進黨目前發言人群總共有7人。

林錫耀說，林靜儀歷經艱困的中二選區補選，回到立法院；黃世杰雖是新科立委，但在立法院表現獲肯定；李妍慧是五連任市議員，熟悉地方事務、科技產業；謝子涵是Podcast頻道「耳朵出遊不出油」主持人；媒體人出身的黃彩玲曾擔任立委國會與地方服務處助理，歷練完整。

林錫耀認為，這是非常專業、多元、堅強的陣容。他說，民進黨是執政黨，一切以施政為優先，執政部門只要施政做得好，讓民眾有感、認同、支持，政黨就能獲得更多信任與支持，發言人重要任務之一是扮演好執政團隊與社會大眾溝通的角色。

林錫耀說，選舉愈來愈接近，很多議題會在選戰過程中攻防，他相信這7位發言人能夠發揮很好的效果，為黨辯護，強化選戰攻防戰力。

林錫耀指出，政黨發言人是活招牌，主要職責是論述、宣導政黨的精神與價值，讓執政政策、績效不要被扭曲，不要被刻意操作污衊。

媒體詢問，國民黨之前也找主播擔任發言人，民進黨找曾任主播的黃彩玲出任發言人，有拚場的味道，發言人陣容是否也為選戰提早做準備。

林錫耀說，今年因為會碰到選舉，發言人陣容必須更強化；民進黨倒不是一定要找前主播，黃彩玲曾經在立法委員地方服務處與第一線民眾有交流互動，對民意掌握會更貼近真實。

另外，李妍慧過去曾被點名投入新竹市長初選，不過民進黨對於黨職參與初選有限制，媒體詢問李妍慧，這次出任發言人，是否代表她不會投入這次新竹市長選舉。

李妍慧只說，秘書長與中央黨部有把黨的規定清楚明白告訴她，「我絕對不會違背黨的規定」，至於她個人的部分，她會找機會完整向大家說明生涯規劃。（編輯：林興盟）1110413