林錫耀：台北市布局最後才做決定 不必太早翻牌

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（中央社記者葉素萍台北13日電）民進黨秘書長林錫耀今天說，台北市充分反映「藍白要合還是要搶」的矛盾，因此影響到國民黨處理台北市提名的節奏，民進黨在台北市的布局應該到最後才來做決定比較好，不必太早翻牌。

外界關切衛福部長陳時中曾提到就台北市長選戰曾私下與林錫耀閒聊，林錫耀在黨中央受訪表示，防疫優先，選舉事情一直不敢打擾陳時中。

林錫耀說，7、8年前就與陳時中認識，蠻常互動聯繫，例如去年公投說明會，兩人經常會碰頭，他接觸到民眾對疫情的意見，也會傳line或打電話向陳時中請教。

他說，選舉這部分，一直不敢去打擾陳時中，因為知道防疫是第一優先。陳時中講的也是實話，但這樣說（閒聊）不代表就是針對選舉有過很正式或很深入的交談。

對於外界關注台北市長選舉布局，他指出，民眾不希望執政當家的人把選舉當成要務來辦，其他政黨的步調也都慢下來，提名也沒有比民進黨來得多、來得快。

林錫耀說，北三都與台中市由黨主席親自進行徵詢協調，連動性、複雜度與重要性都高，民進黨一方面不急，另一方面希望多觀察，以靜制動，不必太早出牌。

至於台中也在處理，但因為黨主席在隔離，進度會有所影響。

林錫耀表示，台北市可能三足鼎立，原本聽說國民黨立委蔣萬安過完年要宣布參選北市長，國民黨好像也希望早一點讓蔣萬安出場，但過完一個年，情勢有些變化。

他說，藍白之間又想合作，又有票源重疊的問題，要合還是要搶，藍白內部很糾結，反映兩者之間的矛盾，也因為這樣，可能影響原來國民黨處理台北市提名的節奏，整個都往後延，本來民進黨就覺得在台北市到最後才來做決定比較好，不必太早翻牌。

至於新竹縣市與彰化縣，林錫耀說，現在大新竹合併與彰化縣升格，照時間推算，已經來不及了。若沒有升格，依照黨的規定，新竹市要進行初選，新竹縣、彰化縣則要徵召。不過這些縣市怎麼處理，最後還是要尊重中執會的職權。

至於外界頻頻點名政務官參選，林錫耀說，「政強黨就強，黨強選舉就好選」，大家都在議論政務官參選，民進黨不可能沒有考慮、沒有鎖定，絕對會考慮是否有適合的政務官投入年底選舉；若個人有意願、在地方也歡迎，這當然是選舉一定會面對的選擇，但是，到底是誰、在哪個縣市，目前無可奉告，等時機接近時，大家自然就知道。（編輯：林興盟）1110413