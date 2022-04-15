停課標準不一惹議 民眾黨團促啟動校園第3劑接種

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（中央社記者郭建伸台北15日電）教育部放寬COVID-19全校停課標準，但部分縣市沒跟進。台灣民眾黨立法院黨團今天指出，全台停課標準不一讓家長無所適從，政府應啟動校園第3劑疫苗接種計畫，並盡速洽購12歲以下孩童疫苗。

民眾黨團總召邱臣遠、立委高虹安今天偕黨籍議員參選人宋品瑩、葉國文舉行「停課標準一國多制，師生家長無所適從」記者會。

高虹安指出，新型變種病毒傳染率高，且12歲以下學童尚未能接種疫苗，12歲至17歲學子也未施打第3劑疫苗，許多家長對放寬停課標準憂心忡忡，認為校園群聚感染可能威脅孩子健康，但教育部公布政策前顯然沒和地方政府溝通，否則不會造成停課標準一國多制。

高虹安指出，中央流行疫情指揮中心和教育部應盡速協調教育部與各縣市地方政府，啟動校園第3劑疫苗施打計畫，以及應盡速評估5到11歲孩童接種疫苗合適性、加速疫苗採購，並完整向全台灣家長說明。

邱臣遠表示，政府應思考，若確診案例會繼續上升，12歲以下學童若沒接種疫苗，應提供公費快篩。（編輯：謝佳珍）1110415