更多編輯台推薦新聞：
專訪／科幻小說家X未來學家 劉宇昆與眾不同的創作之路
文化

專訪／科幻小說家X未來學家 劉宇昆與眾不同的創作之路

烏克蘭彰化女婿大甲媽遶境當志工 祈求家鄉遠離戰火
地方

烏克蘭彰化女婿大甲媽遶境當志工 祈求家鄉遠離戰火

整理包／COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？
生活

整理包／COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

蘇貞昌拍板台大虎尾醫院擴增案 提升雲林醫療品質

2022/4/16 14:57
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北16日電）為提升雲林地區醫療品質，行政院長蘇貞昌今天表示，全力支持「台大醫院雲林分院虎尾醫院新建工程」修正計畫案，整體預算調增至新台幣99.6億元，中央原則上將依原訂分攤比例予以補助。

行政院發言人羅秉成今天透過媒體群組表示，蘇貞昌今天上午親自召開會議，討論「台大醫院雲林分院虎尾醫院新建工程」修正計畫案，會中由該分院長黃瑞仁報告。

報告指出，為因應醫院功能擴充，而有增加該醫院新建計畫建築量體的必要，並考量擴增功能規模、疫情及建築原物料價格等影響因素，計畫經費預計將由原計畫約65億元，調增至99.6億元；羅秉成對中央社記者表示，此案經費來源為台大醫院自籌70%，中央協助30%。

蘇貞昌會中裁示，為提升整體醫療服務品質，普及照顧雲林地方與周邊地區民眾健康，政院全力支持此案新建擴充工程，因調整計畫所增加的經費，原則上中央可依原訂分攤的比例予以負擔。

蘇貞昌說，此案特別要感謝台大醫院與政府共同推動，承擔此一重要的地方醫療建設，實現醫療平權，照顧全民健康。

他也要求政務委員吳澤成督導此案後續辦理修正計畫等行政程序，並希望能夠同步作業，縮短時程，協助此案盡速完工啟用，早日嘉惠地方民眾。（編輯：郭無患）1110416

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載