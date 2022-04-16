蘇貞昌拍板台大虎尾醫院擴增案 提升雲林醫療品質

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（中央社記者賴于榛台北16日電）為提升雲林地區醫療品質，行政院長蘇貞昌今天表示，全力支持「台大醫院雲林分院虎尾醫院新建工程」修正計畫案，整體預算調增至新台幣99.6億元，中央原則上將依原訂分攤比例予以補助。

行政院發言人羅秉成今天透過媒體群組表示，蘇貞昌今天上午親自召開會議，討論「台大醫院雲林分院虎尾醫院新建工程」修正計畫案，會中由該分院長黃瑞仁報告。

報告指出，為因應醫院功能擴充，而有增加該醫院新建計畫建築量體的必要，並考量擴增功能規模、疫情及建築原物料價格等影響因素，計畫經費預計將由原計畫約65億元，調增至99.6億元；羅秉成對中央社記者表示，此案經費來源為台大醫院自籌70%，中央協助30%。

蘇貞昌會中裁示，為提升整體醫療服務品質，普及照顧雲林地方與周邊地區民眾健康，政院全力支持此案新建擴充工程，因調整計畫所增加的經費，原則上中央可依原訂分攤的比例予以負擔。

蘇貞昌說，此案特別要感謝台大醫院與政府共同推動，承擔此一重要的地方醫療建設，實現醫療平權，照顧全民健康。

他也要求政務委員吳澤成督導此案後續辦理修正計畫等行政程序，並希望能夠同步作業，縮短時程，協助此案盡速完工啟用，早日嘉惠地方民眾。（編輯：郭無患）1110416