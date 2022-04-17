傳退黨？陳柏惟：自己不夠基進、勿模糊焦點

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（中央社記者林克倫台北17日電）媒體報導陳柏惟因站台加上人情還不完與台灣基進起爭執擬退黨，陳柏惟今天凌晨澄清說，「國民黨不倒、台灣不會好」是他加入基進的參政理念，能幫就幫、沒有偏袒特定派系；目前狀況是自己不夠基進，望勿模糊焦點。

陳柏惟今天凌晨透過臉書以「大樂智勇，如何繼續實現」為題發表1300多字長文說，「又大又好玩、用智慧勇氣打贏選戰」是他到台中第一次座談會講的內容，「大樂智勇」常是自己面對困難，心中出現的第一句話，只是有時候，「現在的我，還沒辦法完全實現」。

他表示，從被罷免那一晚開始，就有另外一條故事線推進，黨內外議員提名競爭、黨部資源分配、服務處開銷、人員薪資，最直接重大問題是助理留用名額，因被罷免要讓5/6的人離開團隊、形同割肉；補選期間感謝各界支持，讓助理們有銜接機會，但這一次變動過於劇烈，產生一些後遺症。

陳柏惟在貼文裡細數團隊成員近況，並強調：「所幸，在3Q團隊的各位都格外傲骨、心智堅強，特別謝謝各界的體諒與協助，讓我不致困乏。」

不過，陳柏惟指出，當他在人力財力蠟燭兩頭燒之際，用通告費來補貼黨用與家用之時，在中部奔走戮力黨務時，在遇到衝突問題尋求解決的方法時，「基進希望我能更基進一些」。

他表示，「120%的自己已經不能夠更基進一些了」。請所有支持3Q的朋友不要攻擊台灣基進，沒有台灣基進，就沒有3Q，「我始終是基進精神的一份子，攻擊台灣基進，我也會受傷」。

關於媒體報導他因站台與人情還不完起爭執或揣測加入其他政黨，陳柏惟強調：「並不是事實」；目前狀況是因為自己不夠基進，不是因為特別甚麼事情、望勿模糊焦點。（編輯：林克倫）1110417