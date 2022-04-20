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陳柏惟罷免案
新聞專題
陳柏惟罷免案1/86

陳柏惟辭黨職 陳奕齊：等他氣力養好繼續一起衝

2022/4/20 12:37（4/20 12:47 更新）
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對於台灣基進前立委陳柏惟（前中）辭去黨職，黨主席陳奕齊表示，等他氣力養好會繼續一起衝。（中央社檔案照片）
對於台灣基進前立委陳柏惟（前中）辭去黨職，黨主席陳奕齊表示，等他氣力養好會繼續一起衝。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蔡孟妤高雄20日電）台灣基進前立委陳柏惟辭去黨職，黨主席陳奕齊表示，陳柏惟跟大家的心在一起，這點毋庸置疑，先讓他休息，等他氣力養好，會繼續一起衝。陳奕齊並指年底選舉如合乎原則，可跟友黨合作。

台灣基進上午舉行記者會公布「基進監工」選戰形象，並進行團體拍照，10多名各縣市議員擬參選人穿上如監工人員外套，象徵要為地方政治監督、改造。

對於陳柏惟

陳柏惟小檔案

  • 出生：1985年7月10日生於高雄市
  • 學歷：高雄大學資訊管理學系
  • 經歷：兔將視覺特效立體製作總監、汪達創意執行長。參與過「KANO」、「寒戰II」、「幸福路上」等21部電影後期製作。
  • 2017年加入台灣基進黨
  • 2020年2月1日就任第10屆立法委員，2021年10月23日罷免案通過
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辭去黨職一事，陳奕齊接受媒體聯訪表示，陳柏惟近年征戰選舉，也歷經中共和國民黨等惡勢力反撲，短時間內承受很大壓力，身心都很累，也受傷開刀，要9月才會好，「我有跟他講，身體顧好，恢復健康後，繼續一起衝」。

陳奕齊說，這也是基進成長歷程，小黨要衝撞體制，夥伴們前仆後繼、一棒接一棒，第一棒的人累了，後面的人有義務和責任補位，等第一棒的人恢復元氣回歸。

對於陳柏惟在年底選戰的角色，陳奕齊說，他身體要到9月才會恢復，但他的心跟大家在一起，這點毋庸置疑，陳柏惟自己也說過，他是因為基進才會參政的。

至於是否會幫友黨站台，陳奕齊說，同站在本土陣營的就是友黨，但為避免紛爭，台灣基進不會介入友黨初選，但年底選舉的話，如果符合原則，一定可以合作。

陳奕齊並指，台灣基進目前評估全台最多將有25人參選市議員，其中台南、高雄等希望能進軍議會籌組黨團。

台灣基進在高雄有8人參選市議員最多，包括張博洋、李雨蓁、張婷婷、王泳淇、楊佩樺、陳子瑜、黃敬雅及劉航遠。台南也有5人參選，包括李宗霖、吳依潔、王明彥、黃建昌等人。另宜蘭、屏東、嘉義、桃園、新北也均有1至2人參選。（編輯：謝雅竹）1110420

台灣基進20日上午舉行記者會，公布「基進監工」選戰形象，並進行各縣市市議員擬參選人團體拍照。中央社記者蔡孟妤攝 111年4月20日
台灣基進20日上午舉行記者會，公布「基進監工」選戰形象，並進行各縣市市議員擬參選人團體拍照。中央社記者蔡孟妤攝 111年4月20日
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