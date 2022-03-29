基進黨主席接死亡威脅 提告要抓「中共同路人」

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台灣基進黨主席陳奕齊（中）29日上午在主委李欣翰（左）、三民區市議員參選人張博洋（右）陪同下，在高雄地檢署前召開記者會，要對私訊威脅「炸高雄黨部」的網友提告恐嚇罪。（台灣基進提供）中央社記者洪學廣傳真 111年3月29日

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（中央社記者洪學廣高雄29日電）台灣基進黨主席陳奕齊2週前收到網友死亡威脅，且內容提到統一台灣等說法，甚至揚言炸高雄黨部。他今天上午前往高雄地檢署按鈴提告恐嚇罪，強調「要替台灣抓出中共同路人」。

台灣基進黨主席陳奕齊上午在主委李欣翰、三民區市議員參選人張博洋陪同下，在高雄地檢署前召開記者會，要對私訊威脅「炸高雄黨部」、「到時候我第1個給台獨1槍」的網友提告，希望透過提告恐嚇罪，「抓出中共同路人」。

陳奕齊指出，2週前在臉書粉絲專頁收到這串恐嚇文字，更讓人警覺的是其宣稱要與統派人士商討兩岸統一的背景。他希望透過提告「找到更多中共同路人跡象」。

李欣翰補充，自從罷免前高雄市長韓國瑜時期，志工上街連署就飽受威脅，只能不獨自行動、配備密錄器自保。遭受這類統派、韓粉恐嚇，對台灣基進已是家常便飯。

張博洋指出，高雄市議會多次遭韓粉衝撞，一股統派的暴戾之氣正在蔓延，許多更是藏在螢幕後威嚇新時代政治工作者，必須根除，台灣才能擁有正常的民主政治。（編輯：郭諭儒）1110329