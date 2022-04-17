陳柏惟辭黨職 台灣基進聲明「感謝付出」

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（中央社記者蔡孟妤高雄17日電）媒體報導陳柏惟傳退黨一事，台灣基進秘書長王興煥否認指是辭去黨職務，非退黨。陳柏惟凌晨則表示自己「不夠基進」。台灣基進一早也發聲明指尊重陳柏惟任何決定，感謝他的付出。

風傳媒昨天晚間報導，近日多個台灣基進的後援會、地方群組，盛傳台灣基進前立委陳柏惟退黨一事。對此，台灣基進秘書長王興煥昨天深夜向中央社記者表示，陳柏惟是辭去黨職務（中彰投黨部主委一職），並非謠傳的退黨。

媒體報導並指陳柏惟因站台加上人情還不完與台灣基進起爭執擬退黨，陳柏惟今天凌晨澄清說，「國民黨不倒、台灣不會好」是他加入基進的參政理念，能幫就幫、沒有偏袒特定派系；目前狀況是自己不夠基進，望勿模糊焦點。

台灣基進今天上午也發布聲明表示，陳柏惟從艱困選區、備受矚目的立委席次、到報復性罷免的壓力，這些年一路戰過來，「請容我們借大家的雙手給予柏惟最溫暖誠摯的掌聲，柏惟真的辛苦了。」

台灣基進表示，陳柏惟的任何決定，台灣基進都予以尊重與祝福。感謝他至今為台灣基進、為共同的理念所付出的努力。不論接下來的路如何，相信仍會是一起為台灣民主、為更好的未來共同打拚的同伴。

台灣基進並指，台灣基進從不是一個一帆風順的政黨。遭遇的挫折，流下懊悔的眼淚，遠多過喜悅。路很長、不好走，很多夥伴，在打拚的過程中，全力燃燒，感到疲累，因此總有夥伴來來去去，有些人希望放慢腳步，重新思考自己的方向，有其他規劃，或者想去感受政治工作以外的生活。

台灣基進表示，對於每個想休息、或想調整腳步的夥伴，都予以尊重及祝福，也希望能夠有再度並肩作戰的一天。（編輯：黃世雅）1110417