外交部駁斥學者投書 提醒注意中國認知作戰

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（中央社記者黃雅詩台北18日電）外交部今天發布新聞稿駁斥學者投書。外交部表示，投書內容指美國參議員葛瑞姆（Lindsey Graham）日前率團訪台，期間訪團曾警告台灣不要挑釁中國；學者錯誤引述及扭曲美國議員發言，與事實根本不符。

外交部表示，學者錯誤引述及扭曲美國議員發言，外交部感到高度遺憾。外交部高度關切有根本事實錯誤的言論，提醒民眾勿輕信不實訊息，也要隨時注意中國假借代理人在台灣發動的認知作戰。

外交部晚間發布新聞稿駁斥「淡江大學某陳姓榮譽教授在不同媒體投書」，並在附件指明是淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授陳一新在中國時報與ETtoday言論版的投書。

外交部指出， 美國聯邦參議院外交委員會主席梅南德茲（Robert Menendez）在台灣期間曾明確指出，「我們和台灣一樣，不尋求與中國衝突」；發言僅陳述台灣與美國均無意尋求與中國衝突，並無警告台灣的意思，是在凸顯美國堅定捍衛民主台灣，以及中國專制政權蓄意破壞國際秩序的事實。

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外交部指出，美國參議員的談話，卻遭國內有心人士刻意扭曲事實，錯誤解讀為美國國會議員意在警告台灣不要挑釁中國。這不僅是散播錯假訊息，扭曲參議員的發言原義，更是不尊重來訪的美國友人。

外交部表示，中國共產黨極權政府相關部門連日針對美國國會議員團訪台發表荒謬評論，已經不足為奇；如今國內某些學者在媒體發表完全不符事實的偏執評論，錯誤認知容易造成民眾誤導。（編輯：林興盟）1110418