考察金門戰備 立委：面對中共侵擾要適時應對

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（中央社記者王揚宇台北18日電）立法院外交及國防委員會今天赴金門考察兩棲偵察營等處；召委、國民黨立委江啟臣說，金門與馬祖同為前線，對於中共可能的灰色地帶侵擾手段，國防部應檢討應處作為，適時應對，確保國家安全。

立法院外交及國防委員會今天在召集委員江啟臣帶隊、國防部陸軍常務次長房茂宏中將陪同下，赴金門地區考察國軍戰備整備情形，並分別至料羅營區考察兩棲偵察營、至溪邊陣地瞭解240砲陣地砲兵營。

由於江啟臣過去在金門兩棲偵察營受訓，他與考察立委分享過去服役往事。江啟臣說，過去在儲訓隊受訓時被要求在料羅灣來回長泳才能結訓，服役期間必須開著海龍艇在海上驅離越界大陸漁船，後來又因96台海危機，睡了半年的金門坑道。

近來因俄烏戰爭，傳出國安高層研議將海龍蛙兵調至淡水河口駐守；江啟臣表示，海龍蛙兵的部署與戰略規劃息息相關，不論是滲透前線或是戍守首都，都是海龍蛙兵的重要任務，但有精實的訓練，不論面對什麼樣的想定與任務，海龍蛙兵勢必都能勝任上級交付的任務。

此外，立法院外交及國防委員會也至砲兵營視導240砲陣地，並至金防部瞭解在前線戰管雷達運作及對各種情況的應對處置。

然而，2月曾發生來自大陸地區的不明飛行物侵入馬祖東引領空事件，金門同為前線，對於中共可能的灰色地帶侵擾手段，江啟臣要求國防部應檢討應處作為，對於中共的各種侵擾手段，適時應對，確保國家安全。（編輯：蘇志宗）1110418