桃園市長選舉 國民黨立委呂玉玲20日宣布參選

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（中央社記者王承中台北19日電）國民黨桃園市長選舉人選尚未敲定，繼國民黨台北市議員羅智強宣布參選後，國民黨桃園市區域立委呂玉玲明天也將召開記者會正式宣布參選。國民黨立委費鴻泰、鄭麗文及李德維等人將到場支持。

國民黨桃園市長選舉人選迄今尚未敲定，國民黨籍台北市議員羅智強日前宣布參選桃園市長，而被外界點名是參選可能人選之一的國民黨立委呂玉玲明天也將宣布參選。對於年底選舉，呂玉玲日前曾表示，「黨若需要，我會努力」。

知情人士指出，呂玉玲原先預計明天下午舉行「女力大團結、幸福大桃園」婦女後援會活動，規劃邀請上千人召開誓師大會，並將在會中宣布參選，呂玉玲也在立院黨團群組內通知，但後來基於防疫考量，呂玉玲取消後援會活動，改在明天上午舉辦參選市長記者會。

據了解，目前國民黨立委費鴻泰、鄭麗文、李德維等人也將會到場支持。

呂玉玲在接受媒體訪問時證實，明天上午將宣布參選桃園市長。她指出，原本婦女會要幫她組成婦女後援會加油打氣，但因為疫情緣故取消，所以明天就改用記者會方式宣布參選。（編輯：林興盟）1110419