立委質疑國軍個裝缺陷 邱國正：絕無輕忽官兵安全

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（中央社記者游凱翔台北20日電）有官兵向立委投訴國軍個人裝備有嚴重缺陷，會影響安全。國防部長邱國正今天表示，他敢保證，從國防部到各級幹部絕無輕忽士官兵安全，且裝備產製過程按照國際標準，但會蒐整問題，不足處再加以強化。

時代力量黨團昨天舉行記者會，指有基層官兵投訴並列出國軍個人裝備嚴重缺陷會影響安全，呼籲政府重視。

立法院外交及國防委員會上午審查國防部主管非營業基金（作業基金、國軍生產及服務作業基金、國軍老舊眷村改建基金等），邱國正等人列席。

邱國正會前受訪表示，他嚴正說明，「全軍破敵」是國防部、國軍幹部的概念，他敢保證，從國防部到各級幹部，絕對沒有輕忽士官兵安全，且任何裝備從製作、產製到獲得會層層監控，且過程的測評都按照國際標準，國軍不會輕忽，國防部也會持相關製作數據與立法委員說明。

邱國正指出，他沒有漠視官兵意見，已經交代陸軍去蒐整相關意見，但他不會去否定、追究哪一個官兵向立委投訴，因為不能堵住申訴管道，堵久了會爆掉，會整理問題並詳細說明，不足部分再加以強化。

媒體詢問，有媒體報導中國領導人習近平延任後為轉移國內壓力，可能占領金門、馬祖等離島，且在俄羅斯與烏克蘭戰爭後，中共也將通盤檢討相關戰略計畫。

邱國正指出，俄烏戰爭給包括台灣在內等地帶來很多啟示，敵方也不例外，台灣必須密切注意。但他之前也說過，各國相關案例都是很好學習機會，敵方一定也會有所改變，國軍會隨時研究案例，至於中共打不打外島、本島，國軍本身的戰訓本務就是防止這類情事發生。

媒體詢問，外傳太平島機場跑道將延長，邱國正回應，「他不知道這件事」。（編輯：張均懋）1110420