彭明敏辭世 紐約僑界5月將舉辦紀念會

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（中央社記者尹俊傑紐約19日專電）前總統府資政彭明敏4月稍早辭世，享耆壽98歲。紐約僑界預定5月8日舉辦紀念會，以口述歷史與音樂表演等形式，緬懷這位生前不遺餘力推動台灣獨立運動的政治人物。

被尊稱為「台獨教父」的彭明敏8日清晨5時55分在台北辭世，總統蔡英文當天在臉書（Facebook）發文寫道，彭明敏「終其一生對台灣民主自由的追求，不只見證了台灣的民主歷程，他的每一步，更為台灣的民主寫下歷史」。

為緬懷彭明敏，大紐約區台灣人社團聯合會召集人賴弘典與紐約台灣會館理事長蘇春槐將共同主辦「彭明敏教授紀念會」，預定美東時間5月8日下午4時在台灣會館舉行。

據規畫，紀念會將由財團法人彭明敏文教基金會常務董事暨陳文成博士紀念基金會董事長楊黃美幸主講，介紹彭明敏生平及對台灣民主的喚起、奮鬥與影響。

音樂節目部分將由「紐約台灣人合唱團」演唱，並由蔡寧謙、林維洋、陳南呈、林雨潔等「新亞室內樂協會」音樂家演出。

紐約時報18日刊登的報導形容，彭明敏是二次世界大戰的受害者，經歷過日本帝國主義統治、中國國民黨政府在台灣實行的嚴酷戒嚴令，流亡海外20多年，最終成為一位替台灣爭取民主與自決的傑出鬥士。

彭明敏1923年8月15日生於台中大甲，為法國巴黎大學法學博士、國際法權威，曾是國立台灣大學政治學系最年輕的系主任、中華民國駐聯合國代表團顧問，1963年當選首屆十大傑出青年。

1964年，彭明敏與學生謝聰敏、魏廷朝發表「台灣自救運動宣言」，主張「制憲、建國、入聯」，因而被捕並遭判刑8年，隨後在國際施壓下獲特赦。紐時於1966年11月20日刊登這份宣言英譯後的要點。

1970年，彭明敏在特務監視下逃離台灣，抵達瑞典，在海外流亡20多年。隨著台灣民主化，彭明敏於1992年返台，1996年代表民主進步黨參選總統，敗給國民黨提名的李登輝。

2000年政黨輪替，彭明敏在陳水扁就任總統後出任總統府資政。

彭明敏晚年居於長年從事民主運動的好友楊黃美幸在新北投提供的公寓，今年4月8日於台北市北投區的和信治癌中心醫院逝世，15日入殮火化後，安葬於高雄鹽埕基督長老教會的鹽光墓園。（編輯：陳惠珍）1110420