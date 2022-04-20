呂玉玲宣布參選桃園市長 羅智強：大家一起努力

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國民黨立委呂玉玲（右2）20日上午召開記者會，正式宣布參選桃園市長。她表示，有信心全力以赴，讓桃園變得更好，也尊重黨的提名機制，會努力打拚。右1為國民黨立委曾銘宗。中央社記者葉臻攝 111年4月20日

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（中央社記者劉冠廷台北20日電）國民黨立委呂玉玲今天宣布參選桃園市長，同樣爭取提名的國民黨籍台北市議員羅智強今天說，恭喜也祝福呂玉玲，大家一起努力，昨天得知訊息，今天特別送兩個花籃給呂玉玲，表達祝福。

對於現在桃園已有2人宣布參選，是否該辦正式的初選決定人選，羅智強表示，相信黨中央有看到社會大衆對這次桃園市長提名的期待，他的原則很簡單，就是繼續努力，不管國民黨透過什麼樣的機制，最後提名的人選，他就是支持。

呂玉玲今天上午召開記者會，正式宣布將爭取國民黨提名，參選桃園市長，會中有桃園13區婦女會代表出席力挺外，國民黨立委費鴻泰、鄭麗文、李德維、曾銘宗、張育美等人也出席力挺。

面對呂玉玲正式表態參選，羅智強今天在接受媒體訪問時，引用論語「君子無所爭，必也射乎，揖讓而升，下而飲，其爭也君子」，形容這場競爭，羅智強說，希望有更多優秀國民黨員站出來，爭取為桃園服務的機會。

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羅智強表示，恭喜也祝福呂玉玲，昨天得知訊息，今天特別致送兩個花籃給呂玉玲，表達祝福，相信呂玉玲和他心意一樣，都是希望能成為讓桃園更好的選項，他要向呂玉玲說一聲加油，大家一起努力。

談到日前被黨中央勸退一事，羅智強則說，那一頁已翻過去，對他來說就是勇敢向前行，一步一腳印來爭取桃園民衆的認同；至於黨中央對於呂玉玲參選的態度，和之前極力勸退他的態度不同，羅智強說，努力在他，其他的都尊重黨中央，不用太去給黨中央很大壓力，相信黨會朝著贏的方向來做提名的考量。（編輯：林淑媛）1110420