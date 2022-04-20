國民黨桃園市長人選 黃健庭：黨中央沒有口袋名單

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（中央社記者劉冠廷台北20日電）國民黨立委呂玉玲今天宣布參選桃園市長，國民黨秘書長黃健庭說，桃園市長的提名作業，黨中央沒有口袋名單，任何具有勝選條件的人選都不會排除，民進黨還未出牌，國民黨不會急於現在決定人選。

國民黨桃園市長選舉人選尚未敲定，立委呂玉玲今天上午召開記者會，正式宣布參選桃園市長。她表示，有信心全力以赴，讓桃園變得更好，也尊重黨的提名機制，會努力打拚。

黃健庭下午在國民黨中常會接受媒體訪問時表示，黨中央沒有口袋名單，對於任何具有勝選條件的人選都不會排除；現在民進黨還未出牌，國民黨在提名時程上，不會現在就急著決定要提名、徵召誰，後續還會照原有的機制走。

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黃健庭也說，初選是最不得已的辦法，因為這階段辦理初選，不但是民調容易失真，造成撕裂無法團結，更重要的是最後要提的人選，不見得就是現在已經表態願意參加初選的人。

此外，被問到當初黨中央曾要羅智強不要宣布參選桃園市長，這次為何未請呂玉玲也先緩緩，黃健庭表示，對於國民黨中央來說，羅智強可以是一顆活棋，可到其他地方參選，因此當時不希望這顆活棋變成僵局。（編輯：翟思嘉）1110420