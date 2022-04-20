蔡總統分享防疫圖卡 籲一起克服疫情挑戰

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（中央社記者葉素萍台北20日電）總統蔡英文今天透過臉書分享防疫圖卡，告訴民眾「密切接觸者該怎麼辦？」她並提到，這幾週因為疫情，防疫人員以及團結防疫的民眾真的都辛苦了，她要謝謝大家的共同努力，繼續加油，一起克服疫情的挑戰。

蔡總統說，隨著本土確診案例上升，大家可能會擔心若碰上確診的相關情況，下一步該做什麼。這幾天，指揮中心持續公布新的防疫指引，請大家一起關注，也一起分享出去。

她分享密切接觸者的防疫指引圖表，她說，若成為密切接觸者，請不用太過緊張，並按照防疫指引圖卡進行下一步，也密切注意身體狀況。

蔡總統說，政府推動全國居家照護及送藥到府，為維持國內整體醫療量能，接下來，將推動全國居家照護措施，並連結各地約1800間藥局，進行送藥到府的服務。需要送藥到府服務的民眾可以下載「健康益友APP」，或透過藥局地圖查詢。

蔡總統表示，若被通知匡列隔離，或是需要照顧被匡列的隔離者，將可申請防疫補償金每日1000元，詳細申請規定也請大家參考衛福部1957福利諮詢專線。

她說，這幾週因為疫情，防疫人員以及團結防疫的民眾真的都辛苦了，她要謝謝大家的共同努力，特別是藥師公會全聯會的支援，大家繼續加油，一起克服疫情的挑戰。（編輯：黃國倫）1110420