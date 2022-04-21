助巴西抗疫 駐聖保羅辦事處捐贈軍警司令部物資

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（中央社記者唐雅陵聖保羅20日專電）中華民國駐聖保羅辦事處處長馮光中昨天與秘書陳正宏赴巴西聖保羅城中區軍警司令部，捐贈清潔用酒精、口罩、手套、電子體重計及台灣製的筆電等物資，協助抗疫。

聖保羅城中區軍警司令部司令普拉特斯（Alexandre César Prates）召集營區內約百餘人在操練場公開接受這項捐贈，僑務諮詢委員楊國憲、斯碧瑤及僑務委員劉國安、洪呂麗月受邀代表僑界出席觀禮，場面隆重。

普拉特斯致詞表示，由衷感謝駐聖保羅辦事處代表台灣政府捐贈COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情抗疫物資，聖保羅城中區司令部轄區每日流動人口計600多萬人，軍營人員執勤時面對四面八方湧來的人群需要重視自身防護；受贈的電子體重計及筆電對人員的衛生及醫療照顧頗有助益，未來將以此建立軍營全體成員的健康數據資料庫。

僑務諮詢委員楊國憲致詞表示，台灣僑民大多在城中區司令部轄區居住或工作，感謝司令部多年來維護及保障僑民身家安全。

馮光中致詞表示，很榮幸代表政府捐贈抗疫物資，協助加強聖保羅軍警執勤時的自我防護，台灣雖然遭遇艱難的國際處境，卻有意願且積極參與國際事務，善盡國際社會成員的責任。

例如現今烏俄戰爭情勢緊繃，台灣自2月起即陸續辦理援贈烏克蘭醫療物質、募捐善款超過3250萬美元及民間捐助各式援助物質達650噸等人道救濟作為。

馮光中強調台灣推動全球醫療衛生善舉，呼籲巴西政府支持台灣參與世界衛生組織（WHO），使國際醫衛體系更具普遍性，覆蓋全球各個地區與國家，真實體現醫衛無國界的精神。（編輯：郭中翰）1110421