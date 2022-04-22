日人關注台海局勢 謝長廷安倍晉三受邀演講

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（中央社記者楊明珠東京21日專電）見烏克蘭局勢，日本民眾升高對台灣海峽局勢的關心。駐日代表謝長廷、日本前首相安倍晉三今天受邀演講有關台海危機與日本的安全保障。安倍重申美國應修改對台的曖昧戰略。

日本戰略研究論壇（JFSS）今天在東京舉辦一場以「台灣海峽危機與日本的安全保障」為題的演講討論會，謝長廷、安倍受邀主講。

謝長廷在臉書（facebook）發文表示，到底「今日烏克蘭，明日台灣」此一說法是否屬實，他認為，其中有相似處，例如兩者都面對強權，對手都擁有核子武器，軍力有差距等。

但兩者也有很多不同處，包括台灣位列第一島鏈，如遭受武力攻擊，美日同遭威脅，尤其日本更是面臨「存立危機事態」，美國有台灣關係法，要介入的話，有法律依據。

謝長廷在演講時指出，民主國家最重要的是建立不准以武力改變現狀的規範，不管在什麼區域、什麼時候都一樣，再小的武力威脅也要團結對應制裁。有此規範的話，台灣受攻擊時就能適用。

他還指出，民主國家要加強結盟，中國、俄羅斯、北韓都擁有核子武器，而且互相支援，這些國家一旦結盟，沒有任何國家可以單獨對抗，可見民主陣營的結盟團結是非常重要的。

針對中國把攻擊台灣當做內政的問題，謝長廷在演講時說明，那是來自對台灣歷史及聯合國第2758號決議文的曲解。過去很多民主國家為了避免刺激中國，不願面對討論，以致於積非成是。現在大家關心台灣安全，應該就此相關議題多做國際學術討論，讓更多人知道台灣的歷史和地位，增加台灣存在發展的正當性。

謝長廷在演講最後強調，台灣站在抵抗強權的民主第一線，不會主動挑釁，但也不會向武力屈服，如果台灣防衛失敗，那也意味民主陣營的失敗、民主歷史的倒退，如同烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）所言：「那是全世界的國家都應該憂慮的。」

日本產經新聞報導，安倍今天在JFSS演講時針對烏克蘭與台灣的共同點與差異。他指出，共同點就是兩者都面對的國家都是軍事大國。此外，兩者面對的國家有同盟國，但自身沒同盟國，在對手是聯合國安理會常任理事國的情況下，很遺憾的是，安理會無法發揮功能。

安倍指出烏克蘭和台灣不同處是，烏克蘭是獨立國家，受世界公認，也是聯合國的會員國。但台灣沒被大多數的國家承認是獨立國，也非聯合國的會員國。俄羅斯對烏克蘭的侵略很明顯的是違反國際法，但中國如果武力犯台的話，中國提出「為了確保領土完整性的行動」的說法的話，不被認為是違反國際法的危險性高。

安倍還指出，中俄的經濟力完全不同。這次譴責俄羅斯的多數國家，是否也會同樣譴責中國呢？亞非國家可能舉足不定。在這樣的情況下，如果要防止中國動武，日本該如何做是很重要的。

他表示，不僅是台灣與中國，日本與中國的軍事平衡大幅失衡，所以日本本身有必要多加努力。執政黨自由民主黨所提出的有關「戰略3文件」（國家安全保障戰略、防衛大綱、中期防衛力整備計畫）的提案，記載著期待5年之內，日本的防衛費（國防費）能達國內生產毛額（GDP）占比2%。

安倍指出，北大西洋公約組織（NATO）會員國都同意國防費達2%。為了和平與安定，每個國家都應依其規模承擔，日本也應這麼做才是。日本希望美國等許多國家增加軍事上的承擔，也因此，美國、英國、法國、加拿大、德國、荷蘭的艦艇等派遣到印度太平洋。

日本主張為了地區的和平穩定，需世界協助，但日本本身幾乎沒增加國防預算，勢必讓他國感到驚訝，且將淪為笑柄。

安倍說，為了改善軍事平衡，美日同盟以及美、日、印、澳的「四方安全對話」（Quad），或是支持「自由開放的印度太平洋」構想的志同道合國家都應展現對區域的承擔。在這之中，與中國如何取得平衡是很重要的。

安倍表示，美國決定對台灣採取「曖昧戰略」的當時是美國國力壓倒性的強的時候，採取曖昧戰略的話，台灣不強烈主張獨立；中國以和平解決為優先考量，這樣可取得平衡。但是現在情況已大幅失衡，美國應改變曖昧戰略，明確表示將防衛台灣。

安倍認為，如果要求美國那麼做的話，日本就會被要求要與美國一同因應。就法體系來說，日本有和平安全法制，足以因應。當台灣海峽有緊急狀況的話，無疑的，那將是日本的和平安全法上的「重要影響事態」。若有國家武攻美國的話，那就是和平安全法上的「存立危機事態」，日本有可能行使集體自衛權。

「敵基地攻擊能力」的問題在日本漸漸受到討論。安倍指出，不需僅限定基地，就北韓的情況來思考，北韓使用移動式彈道飛彈發射車（TEL），日本不可能全部予以擊潰，所以應瞄準中樞地帶。

安倍強調，對美日同盟而言，日本擁有打擊力、行使打擊力是絕對有必要的。日本不能在有緊急狀況時，僅請求美國出兵保衛日本。（編輯：楊昭彥）1110422