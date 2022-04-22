因應氣候變遷 時力盼修法明定各部會權責分工

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（中央社記者王揚宇台北22日電）行政院會21日通過「溫室氣體減量及管理法」修正草案；時代力量立法院黨團今天表示，黨團將提出相關修法版本，將淨零排放目標入法，也會把各部會的權責分工入法，避免互踢皮球情形產生。

行政院會昨天通過「溫室氣體減量及管理法」修正草案，將名稱修正為「氣候變遷因應法」，除將2050年淨零排放入法，也將分階段，由大至小徵收碳費，最快2024年起實施。

時代力量立法院黨團總召邱顯智、幹事長王婉諭及副總召陳椒華今天召開記者會，提出相關主張。

王婉諭提到，近2年因為疫情打亂經濟發展，也打亂台灣邁向淨零的步伐，像是民眾對於自備環保餐具變得有疑慮，也降低搭乘大眾運輸工具的頻率，許多綠能產業進度也大受影響，希望2050淨零轉型不能空有方向，更要有實際作為。

邱顯智說，未來的減碳期程，目前行政院有基本的藍圖，而時力黨團將提出的修法版本會把淨零排放目標明確入法，也會把各部會的權責分工入法。

陳椒華指出，未來氣候變遷因應法若能順利通過，將考驗中央與地方政府執行法規的效能，應給予環境執法人員充足的預算與編制，以因應一直在進化的環境破壞。（編輯：蘇志宗）1110422