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美歐高層中國對話 支持台海和平反對破壞現狀

2022/4/22 22:20
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（中央社記者徐薇婷華盛頓22日專電）美歐高層21日至22日進行多項諮商會議，包括中國議題對話。雙方今天發布聯合聲明，強調台灣海峽和平穩定對區域、全球安全繁榮的重要性，反對任何破壞現狀的行徑。

美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）19日至22日率團訪問歐盟總部布魯塞爾，與歐盟對外事務部秘書長沙尼諾（Stefano Sannino）舉行雙邊會議，討論俄烏戰火與其他全球議題；兩人也召開第3次中國議題高階對話、印太諮商，聚焦台海等區域情勢。

雙方今天發表聯合聲明，強調台海和平與穩定對區域乃至全球安全與繁榮的重要性。聲明指出，雪蔓與沙尼諾在中國議題對話中表示，支持和平解決兩岸議題，不鼓勵任何破壞現狀的行徑。

面對中國不斷使用經濟脅迫手段，逼其他國家就範。聲明表示，雪蔓與沙尼諾特別對近期北京經濟脅迫事件表達關切與反對，他們重申會與受影響國家站在一起，呼籲國際應合作因應日益增加的經濟脅迫事件。

此外，聯合聲明說，兩人在會中對新疆情勢表達譴責，尤其是當地大規模「政治再教育營」、大範圍監控行動、對維吾爾人及其他少數民族宗教自由的系統性限制措施，以及使用強迫勞動等。

針對俄烏情勢，聲明指出，兩人就美歐與中國在俄國侵烏議題上的往來進行深度討論。他們強調，美歐會持續敦促中國，不要規避或破壞國際對俄國的制裁，也不得提供俄國任何形式的支持，否則中國與美國、歐盟關係將面臨後果。

聲明表示，雪蔓與沙尼諾在會中也關切中國不斷操控訊息，包括放大俄國對侵犯烏克蘭所散布的假訊息。

根據聲明，雪蔓與沙尼諾承諾，會持續在雙方關切的外交政策與安全議題上進行密切諮商，並規劃今年年底召開下一屆中國議題高階對話與印太諮商。（編輯：黃自強）1110422

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